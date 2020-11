Nuova società FCA-Engie EPS per ricarica facile e a canone fisso

Nuova società FCA-Engie EPS “per creare un’azienda leader in Europa nella e-Mobility. Con soluzioni pensate per consentire a tutti di accedere alla mobilità elettrica in modo semplice e conveniente”.

Nuova società per offrire soluzioni a tutto il mercato

Non più solo auto, dunque, FCA si butta nel mondo dei servizi per la mobilità elettrica alleandosi con il grande gruppo francese dell’energia. C’è un precedente recente nel mondo dell’auto ed è Elli, la società creata dal Gruppo Volkswagen per offrire soluzioni di ricarica. Con una cosa in comune che balza subito all’occhio: entrambe le iniziative non sono destinati solo ai clienti che acquistano le auto elettriche (o ibride plug-in) di questi due grandi produttori. Vogliono pescare sull’intero mercato, usando l’esperienza accumulata “in casa” per proporre nuove soluzioni a tutti. Una nota ufficiale spiega infatti che la nuova società “offrirà ai clienti europei di veicoli elettrici una gamma completa di prodotti e soluzioni. Come infrastrutture di ricarica residenziali, commerciali e pubbliche e pacchetti di energia verde. Che consentiranno di ricaricare il veicolo a casa, o in qualsiasi punto di ricarica pubblico di tutta Europa, con un semplice abbonamento a canone mensile fisso“.

“Sarà un player tecnologico italiano”

Il comunicato enfatizza il fatto che l’accordo “darà vita a un nuovo player tecnologico italiano dell’e-Mobility, Con accesso a un portafoglio di centinaia di brevetti e segreti industriali, un solido team di progettisti elettrici…e una consolidata esperienza industriale automobilistica. La joint venture beneficerà infatti del contributo di entrambe le parti in termini di proprietà intellettuale, di risorse umane e finanziarie. E si concentrerà su soluzioni rivoluzionarie per il mercato europeo dell’e- Mobility”. Mike Manley, numero uno di FCA, ha ricordato che i due gruppi collaborano già da tre anni. Realizzando assieme un primo prodotto come la easyWallbox, destinata per ora ai soli clienti Fiat e Jeep, “un’unità di ricarica plug-and-play estremamente intuitiva“. I due partner collaborano inoltre al progetto V2G, la ricarica bidirezionale grazie alla quale la batteria dell’auto può a sua volta cedere l’energia accumulata.