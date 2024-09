Nuova sede Alpitronic negli States, a Charlotte, dove arriverà ad avere fino a 300 dipendenti. Obbiettivo: ripetere il successo avuto in Europa nei caricatori Dc.

Nuova sede Alpitronic con uno staff fino a 300 persone

L’azienda di Bolzano, una vera e propria multinazionale tascabile, si conferma la realtà italiana più significativa nell’elettromobilità. I suoi caricatori ad alta potenza sono leader in Europa e ora arriva una tappa importante nell’espansione americana, con la nuova sede nella città della Carolina del Nord. La struttura comprende un laboratorio diagnostico, un centro di riparazione e uno spazio di formazione, con l’intenzione di impiegare fino a 300 membri del personale. Alpitronic si impegna per la sostenibilità, con l’energia solare che copre il 50% del fabbisogno energetico. Durante l’inaugurazione il n.1 Philipp Senoner ha spiegato che “il mercato statunitense è il nostro prossimo passo logico. I nostri caricabatterie ad alta potenza si sono distinti in Europa e non vediamo l’ora di sostenere la transizione verso l’elettromobilità anche qui“.

Prossima sfida: i caricatori per i mezzi pesanti da 1 MW di potenza

da La sfida americana non è l’unico nuovo fronte che attende l’azienda di Bolzano nel 2025. In febbraio sarà presentato il sistema di ricarica ad alta potenza Mega Watt MCS, con produzione al via nel secondo trimestre. Un prodotto destinato alle aziende di logistica che vogliono elettrificare le flotte di mezzi pesanti a lungo raggio e ridurne le emissioni. Con queste caratteristiche principali, secondi quanto annunciato dall’Alptitronic stessa: 1) MCS Performance – Unità di potenza da 1 MW, fino a 1500 A per erogatore. 2) Efficienza migliorata: oltre il 97% di efficienza con tecnologia avanzata. 3) Design scalabile per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del settore. 4) Alta affidabilità – Basata sulla tecnologia dello stack di alimentazione SiC, garantendo la massima affidabilità, dimostrata in oltre 80 milioni di sessioni