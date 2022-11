Nuova Prius plug-in: autonomia 80km

Nuova Prius: per la 5° generazione della sua auto ibrida la Toyota punta sul plug-in e i media giapponesi parla di una super-autonomia in elettrico: 80 km.

Nuova Prius: la batteria passa 8,8 a 13,6 kWh

La Volkswagen ha annunciato da tempo il progetto di arrivare sul mercato con auto plug-in hybrid dotate di un’autonomia in elettrico di 100 km. Alzando parecchio l’asticella di una tecnologia che oggi di fatto assicura un range che non va oltre i 50-60 km, e rendendola di fatto molto più competitiva. Ma la Toyota è già pronta ad arrivare a 80 km, con una Prius completamente rivista anche nelle linee (molto più ‘normali’ e un po’ sportive) in arrivo sul mercato nel 2023. Un’auto che si candida a grandi numeri, per uscire dalle nicchie in cui è stata confinata finora (ambientalisti e tassisti, soprattutto). In Europa l’unica opzione disponibile sarà proprio la plug-in, con un motore due litri da 148 CV associato ad uno elettrico da 120 kW (160 CV). La potenza totale è ora di 164 kW (223 CV). Quanto alla batteria, si passa da 8,8 a 13,6 kWh. Il che, grazie anche alla nuova piattaforma globale TNGA-C che consente di ridurre il peso, porta appunto a un’autonomia record.

Una taglia più compatta e “forte accelerazione”

Senza fornire ulteriori cifre, Toyota promette “una forte accelerazione” per la Prius di quinta generazione. Rimandando alla presentazione al Los Angeles Auto Show 2022 (dal 18 novembre). Si sa che anche l’aerodinamica è stata migliorata, rendendo peraltro l’aspetto più gradevole L’ altezza nella nuova Prius è stata ridotta a 1,42 metri, mentre la lunghezza totale è stata ridotta di 4,6 centimetri ed è ora di 4,6 metri. E anche l’interno cambia: il cruscotto è stato riprogettato con il mantra della semplicità e dell’immediatezza visiva. Il touch screen al centro della plancia cambia posizione, con un formato orizzontale da 16/9 e 12,3 pollici. La strumentazione digitale passa dal centro della plancia, lontano dal guidatore, a un piccolo schermo situato dietro il volante, simile a quello del SUV elettrico Toyota bZ4X.

