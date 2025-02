Nuova Model Y: versioni e prezzi

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Nuova Model Y: a quasi un mese dal lancio in Europa con una Launch Series in edizione limitata, Tesla presenta tutte le varianti del suo Suv. Prezzi da 44.990.

Nuova Model Y: si parte da 44.990 euro con la RWD da 500 km di autonomia. Consuma meno della R5

Nel presentare la nuova gamma, Tesla enfatizza soprattutto l’efficienza in termini di consumi di questo modello, l’elettrica più venduta al mondo anche nel 2024. “Model Y era già il SUV più efficiente della sua categoria. Rielaborando attentamente ogni sottosistema energivoro, Tesla ha ottenuto miglioramenti significativi dell’efficienza energetica…, senza costi aggiuntivi”, scrive la Casa di Elon Musk. “Nuova Model Y a trazione posteriore fissa dei nuovi standard di efficienza all’interno della gamma: solo 13,9 kWh/100 km. Questo valore è inferiore a quello di molte piccole city car...“. In effetti è un dato che colpisce: la nuova Renaul 5, per esempio, ha omologato consumi di 14,5 kWh per 100 km nella versione più efficiente. Nonostante sia molto più piccola e leggera. La versione a trazione posteriore è la più economica e parte da 44.990 euro. Arriva comunque a 500 km di autonomia e, a consumi di tutto rispetto, unisce prestazioni interessanti, con accelerazione 0-100 km/h in 5,9 secondi.

La versione Long Range RWD arriva a 622 km di autonomia: prezzo 49.990

C’è poi la versione per chi ha bisogno di maggiore autonomia, facendo viaggi lunghi. È la Long Range RWD, a trazione posteriore, che arriva a 622 km, a 49.990 euro. La più costosa resta la versione a trazione integrale, AWD, a 52.990, che è anche la più performante (0-100 in 4,8“) e quella che consuma di più (14,8 kWh/100 km). Tesla ricorda che la Nuova Model Y vanta un nuovo hardware del telaio, inclusa una struttura della scocca più rigida. E una geometria e una cinematica delle sospensioni ridisegnate, che riprendono anche la tecnologia di smorzamento di Model 3 aggiornata. Assicurandoon che, con l’introduzione del vetro acustico su tutte le superfici, abbinato ai nuovi materiali insonorizzanti, si è riusciti ad ottenere una guida più silenziosa. “Il rumore della strada è stato abbattuto del 22%, quello da impatto del 20% e il fruscio aerodinamico del 20%“, assicura Tesla. “Il nuovo tetto in vetro low-E basso emissivo aggiornato riflette 7 volte in più l’energia solare, riducendo il trasferimento di calore all’abitacolo“. Insomma, maggiore efficienza dentro e fuori.

