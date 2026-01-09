Nuova Model Y Standard LR da 657 km a 46.990€

Nuova Model Y Standard Long Range da 657 km di autonomia a a 46.990 euro. Tesla continua ad arricchire le versioni dei suoi due modelli più venduti, con prezzi sempre più competitivi.

Nuova Model Y Standard LR: consumo 12,7 kWh/100 km, ricarica fino a 175kW

Modelli nuovi all’orizzonte non ce ne sono, l’attenzione di Elon Musk e del suo staff sembra tutta concentrata sugli immensi sviluppi dell’Intelligenza Artificiale. E intanto Tesla annuncia il lancio di una nuova variante del suo SUV più venduto: la Model Y Standard Long Range a trazione posteriore. Promettendo “un rapporto qualità-prezzo molto competitivo per un SUV di medie dimensioni adatto alle famiglie”. Con un basso consumo energetico, 12,7 kWh/100 km. E una capacità di ricarica fino a 175kW: in 15 minuti recuperi così fino a 260 km di autonomia. Questa versione dispone di accesso remoto tramite app per telefonini e Pianificatore Viaggio con l’indicazione della disponibilità dei Supercharger in tempo reale. Più una varietà di opzioni di gioco e intrattenimento. Inclusi la chiave sul telefono, il controllo remoto del climatizzatore e le modalità Sentinella e Cane.

Prodotta in Germania, consegne già a partire da questo mese

la capacità della batteria. Limitandosi a dire che anche questa versione beneficia degli aggiornamenti via Internet, che aggiungono nuove funzioni senza costi aggiuntivi. L'auto viene fornita di serie con Autopilot e la predisposizione hardware per la Guida autonoma al massimo potenziale (Supervisionata). Il tutto "sarà abilitato a distanza sui veicoli interessati una volta approvata dalle autorità normative locali". Anche questa nuova versione della Model Y è costruita in Europa presso la Gigafactory Tesla di Berlino-Brandeburgo. Gli ordini possono essere effettuati sul sito Web di Tesla, le consegne inizieranno già in questo mese di gennaio. Nelle vendite 2025 in Italia, la Model Y è scivolata dal 1° al 3° posto, con 5.676 immatricolazioni. Come al solito Tesla non precisa