Nuova Model Y Performance a 61.990 euro: Tesla ha svelato la versione cattiva del suo modello più venduto, con 460 Cv e un’accelerazione da 0 a 100 in 3,5 secondi.

Nuova Model Y Performance: 460 Cv, da 0 a 100 in 3,5″

La Nuova Model Y Performance eroga 460 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 250 km/h. Ma l’efficienza del veicolo garantisce comunque un consumo contenuto, 16.2 kWh/100 km, garantendo un’autonomia di 580 km WLTP. Tesla rimarca che si tratta di “uno dei SUV elettrici ad alte prestazioni più efficienti oggi su strada“. Anche il pacco batteria è aggiornato e dotato di nuove celle ad alta densità energetica:più energia senza aumentare il peso. La nuova drive unit garantisce maggiore coppia, potenza ed efficienza. Diverse componenti del telaio sono state aggiornate per supportare l’aumento delle prestazioni, con nuove molle, barre stabilizzatrici e boccole per dar vita a un assetto più intuitivo e reattivo. Il nuovo sistema di sospensioni adattive, progettato da Tesla, utilizza un nuovo algoritmo di controllo, che regola in tempo reale assetto e risposta del veicolo in base alla strada e agli input del conducente. Prezzo 61.990 euro, ordini già aperti, consegne da settembre.

Che cosa cambia rispetto alle versioni normali

Alle caratteristiche principali presenti su tutte le Model Y, la nuova versione Performance aggiunge:

Paraurti anteriore e posteriori specifici, ottimizzati per le alte velocità

specifici, ottimizzati per le alte velocità Nuovi cerchi forgiati Arachnid 2.0 da 21’ ’ con coperture aerodinamiche integrate, per una maggiore efficienza

’ con coperture aerodinamiche integrate, per una maggiore efficienza Pinze freno rosse Performance

Performance Badge Performance sul portellone

sul portellone Proiettori sottoporta con badge Performance

con badge Performance Finiture in nero lucido su paraurti anteriore, posteriore e calotte degli specchietti

su paraurti anteriore, posteriore e calotte degli specchietti Spoiler in fibra di carbonio , per una stabilità superiore alle alte velocità

, per una stabilità superiore alle alte velocità Sedili anteriori Performance, con estensione elettrica del cuscino poggiacosce

con estensione elettrica del cuscino poggiacosce Inserti in fibra di carbonio su cruscotto e pannelli porta e pedali in alluminio

su cruscotto e pannelli porta e pedali in alluminio Nuovo touchscreen da 16’’, con cornici più sottili e risoluzione superiore: quasi l’80% di pixel in più.

