Nuova Model Y in consegna in Europa

Nuova Model Y: venerdì 8 marzo sono iniziate le consegne ai clienti europei. C’è molta attesa per capire quanti sono gli ordini già acquisiti da Tesla.

Nuova Model Y: partite le consegne in Germania

I media tedeschi riferiscono che diverse bisarche cariche di nuove Model Y sono state avvistate nelle autostrade del Paese. Segno che sta entrando nel pieno la salita produttiva nello stabilimento di Grunheide, vicino a Berlino, l’ultimo a entrare in funzione dopo gli impianti negli Stati Uniti e in Cina. Stiamo parlando dei viecolo della ‘Launch Series’, la serie di lancio, le cui prenotazioni erano state aperte in gennaio. Da un paio di settimane sono state avviate anche le prenitazioni per la gamma ‘normale’, con tre possibilità di scelta. La più economica, a trazione posteriore (RWD) costa in Italia 44.990 euro, contro i 49.990 della Long Range sempre a trazione posteriore. Infine la Long Range 4×4, a trazione integrale, costa 52.990 euro. In tutte e tre le versioni l’autonomia supera i 500 km, con una punta di 622 km nella Long Range RWD a trazione posteriore.

Già in marzo disponibile la Long Range 4×4, entro giugno le altre

Uno dei dati che più saltano all’occhio nella nuova Model Y è sicuramente quello relativo ai consumi. I 13,9 kWh/100 km omologati per la versione meno costosa rappresentano “un valore inferiore a quello di molte piccole city car...“, come Tesla stessa tiene a enfatizzare. Confermando quanto la Casa di Elon Musk sia all’avanguardia non solo in termini di prestazioni, ma anche di efficienza complessiva dei veicoli. Tesla viene da un inizio anno molto difficile in Europa, con vendite in picchiata un po’ i tutti i grandi mercati del vecchio Continente. Per capire se e quanto la nuova Model Y saprà garantire un’inversione di tendenza occorrerà però pazientare qualche settimana. Per le tre versioni ‘normali’ infatti, il sito ufficiale di Tesla Italia prevede consegne differenziate. Con tempi quasi immediati (entro marzo) per la Long Range AWD 4×4. Tra maggio e giugno per la trazione posteriore RWD e non prima di giugno per la Long Range RWD, a trazione posteriore.

