Nuova Mercedes GLA in arrivo: gli ordini si aprono il 30 luglio. Tre le versioni, con prezzi da da 46.972 o 56.036 euro.

Nuova Mercedes GLA: autonomia fino a 657 km

La Mercedes definisce la nuova GLA “un SUV urbano… con frontale verticale e parabrezza inclinato, che si presenta in una forma molto più dinamica. Rispetto al modello precedente, è più bassa di 20 mm. Con un passo più lungo (+61 mm), la carreggiata posteriore più ampia (+31 mm), spalle muscolose e ruote a filo carrozzeria da 18 a 20 pollici”. Ci saranno anche versioni termiche per la nuova GLA, ma è significativo che al lancio (ordini dal 30 luglio) la Mercedes offra l’elettrica. I prezzi sono di 46.972 euro per la GLA 200, 52.706 per la GLA 250+ e 56.036 euro per GLA 350 4MATIC. L’autonomia tocca un massimo di 657 km per la 250+ che, grazie alla tecnologia a 800 volt, può ricaricare fino a 270 km in 10 minuti. Ovviamente nelle stazioni in grado di fornire queste potenze. La batteria è da 85 kWh. Nella versione con batteria più piccola il range è di 563 km.