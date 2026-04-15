











Nuova Mercedes Classe S da 97 mila euro e 926 km di autonomia. E potenza di ricarica fino a 350 kW, per soste da 10 minuti.

Nuova Mercedes Classe S: batteria 112 kW, ricarica in 10 minuti

È stata prima berlina 100% elettrica della stella. E ora si ripresenta completamente rinnovata, con oltre un quarto dei componenti riprogettato, aggiornato e perfezionato. Passando da un unico allestimento a una gamma in tre versioni (ADVANCED, ADVANCED PLUS e PREMIUM). Con una nuova motorizzazione che coincide con la versione col prezzo d’ingresso, per la precisione 97.402 euro, la 400 ADVANCED. Con potenza di 270 kW e una batteria da 112 kWh. Il cuore della nuova EQS è composto da una piattaforma elettrica di nuova generazione. Con tecnologia a 800 volt, nuovi sistemi di trazione sviluppati internamente, un cambio a due rapporti sull’asse posteriore principale. E batterie di maggiore capacità con chimica ottimizzata. Novità è anche l’introduzione del sistema operativo Mercedes (MB.OS), che rende la EQS capace di comprendere, anticipare ed evolvere insieme al conducente. Questo supercomputer utilizza intelligenza artificiale (AI) e chip ad alte prestazioni ed è connesso all’Intelligent Cloud Mercedes.

A bordo l’assistente virtuale MBUX

La ricarica super-veloce è ovvimente uno dei punti di forza della Nuova Classe S. Alle stazioni di ricarica a 400 volt, la batteria si divide in modo intelligente in due metà virtuali, ognuna delle quali si carica fino a 175 kW. La nuova EQS disporà anche di ricarica bidirezionale sia da veicolo alla rete (V2G), sia da veicolo a casa (V2H). Non al lancio, ma tramite un successivo aggiornamento over-the-air. Una delle innovazioni più significative del nuovo modello è il sistema steer-by-wire. Mercedes è il primo costruttore tedesco a portare questa tecnologia nella produzione di serie. A bordo l’assistente virtuale MBUX incorpora l’intelligenza artificiale di Microsoft e può gestire conversazioni complesse e a più turni. Tre opzioni di avatar – la stella classica, una figura umanoide e un personaggio soprannominato “LittleBenz” – forniscono diversi stili di interazione