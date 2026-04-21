Nuova Mercedes Classe C con 762 km di autonomia: la Casa tedesca cala un altro asso nella sua gamma elettrica.
Nuova Mercedes Classe C: in 10 minuti aggiungi 325 km
Silhouette da coupé, posteriore in stile GT e griglia iconica: così la Meercedes riassume le linee della nuova Classe C. Con un taglio molto più sportivo del modello precedente. Con infotainment e guida intuitivi e personalizzabili, grazie a MB.OS e ai Digital Extras0F. Di tutto rispetto la percorrenza con una ricarica: con una nuova batteria da 94 kWh, la C 400 4MATIC ha un’autonomia WLTP fino a 762 km. Abbastanza per fare, con “una breve sosta di ricarica”, un viaggio da Berlino a Parigi (1.054 km), assicura il costruttore tedesco. Considerando che in 10 minuti, la Classe C elettrica può aggiungere fino a 325 km di autonomia WLTP. Grazie a una capacità di ricarica fino a 330 kW in stazioni da 800 volt. Di tutto rispetto anche l’efficienza aerodinamica, con un coefficiente di resistenza a partire da 0,22. Dato che ovviamente contribuisce a raggiungere una maggiore autonomia: sui lunghi viaggi siamo sul 2,5% in più, fa sapere Mercedes.
Dopo la CLA, un’altra EV molto competitiva
“La nuova Classe C elettrica sta ridefinendo il segmento”, sostiene Ola Källenius, presidente di Mercedes Group. “I clienti avranno esattamente ciò che si aspettano da questa nuova versione di un modello così amato. La combinazione perfetta di prestazioni, comfort, dinamica e intelligenza. Inoltre, è la Classe C più potente e sportiva che abbiamo mai realizzato, offrendo puro piacere di guida e un’autonomia reale eccezionale. Il tutto mentre rappresenta il rifugio ideale per la nostra clientela”. Dopo la CLA, eletta Auto dell’anno, la Classe C è un altro modello su cui la Mercedes punta forte per consolidare la ripresa nell’elettrico. Dopo una partenza non facile nella prima parte del decennio, la Casa di Stoccarda ha invertito la tendenza nel primo trimestre 2026. Con oltre 50 mila EV vendute (+11%). Ma ora le aspettative sono per numeri ben più consistenti, grazie a una nuova gamma molto più competitiva anche in termini di efficienza e consumi.
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