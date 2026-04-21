Nuova Mercedes Classe C con 762 km di autonomia

“La nuova Classe C elettrica sta ridefinendo il segmento”, sostiene Ola Källenius, presidente di Mercedes Group. “I clienti avranno esattamente ciò che si aspettano da questa nuova versione di un modello così amato. La combinazione perfetta di prestazioni, comfort, dinamica e intelligenza. Inoltre, è la Classe C più potente e sportiva che abbiamo mai realizzato, offrendo puro piacere di guida e un’autonomia reale eccezionale. Il tutto mentre rappresenta il rifugio ideale per la nostra clientela”. Dopo la CLA, eletta Auto dell’anno, la Classe C è un altro modello su cui la Mercedes punta forte per consolidare la ripresa nell’elettrico. Dopo una partenza non facile nella prima parte del decennio, la Casa di Stoccarda ha invertito la tendenza nel primo trimestre 2026. Con oltre 50 mila EV vendute (+11%). Ma ora le aspettative sono per numeri ben più consistenti, grazie a una nuova gamma molto più competitiva anche in termini di efficienza e consumi.