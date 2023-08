Nuova Kona, via alla produzione

Nuova Kona Electric: la Hyundai ha annunciato l’inizio della produzione presso lo stabilimento in Repubblica Ceca. Con queste caratteristiche tecniche.

Nuova Kona: autonomia di 514 km per la versione con batteria 64 kWh Nuova Kona: autonomia di 514 km per la versione con batteria 64 kWh

Durante il primo anno, la fabbrica intende produrre oltre 20mila unità di Kona Electric. La seconda generazione del B-SUV Hyundai è stata progettata proprio a partire dalla versione full electric. Coerentemente con la strategia di accelerazione dell’elettrificazione del brand (annunciata a marzo 2022) che porterà 11 nuove EV nella gamma Hyundai per il 2030. La Nuova Kona Electric viene prodotta con due differenti batterie, entrambe con autonomia e performance migliorate rispetto alla precedente generazione. Il pacco-batteria da 65,4 kWh è equipaggiato con un motore elettrico da 160 kW e offre un’autonomia fino a 514 km (WLTP). La batteria standard da 48,4 kWh monta un motore elettrico da 114,6 kW con autonomia WLTP fino a 377 km.

Prodotta in Europa per garantire tempi di consegna più celeri

Nel 2020, fu proprio la prima generazione di Kona a inaugurare la produzione di elettriche Hyundai in Europa. La scelta strategica di affiancare alla produzione in Corea del Sud una fornitura dalla fabbrica in Repubblica Ceca ha immediatamente ridotto i tempi di consegna in Europa. Le batterie della Kona Electric sono prodotte da LG Energy Solution a Breslavia, in Polonia. E assemblate dalla sezione che fino al 2021 nella fabbrica ceca Hyundai era dedicata ai cambi manuali “Per noi l’Europa è un mercato chiave e questo si riflette nell’attenzione ai clienti. Più del 70% dei modelli commercializzati qui viene anche prodotto nel Continente”, commenta Michael Cole, Presidente di Hyundai Motor Europe. “Siamo in un momento in cui la domanda di EV sta aumentando sensibilmente e i tempi di consegna divengono un aspetto chiave. Poter contare su una produzione di auto elettriche in Europa è fondamentale per rafforzare la nostra presenza”.

IL VIDEO-TEST di Paolo Mariano con la Hyundai Ioniq 5: 2-3 ore di clima acceso nella coda estiva, resti a piedi?

– Leggi anche: ricarica Hyundai più easy e conveniente