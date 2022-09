Nuova DS3 con 402 km di autonomia

Nuova DS3: cambia il look e cambia la batteria, ora da 54 kWh. E così l’autonomia passa da 320 a 402 km, con motore da 115 Kw (155 cavalli)-

Nuova DS3: la batteria ora ha 54 kWh di capacità

La Nuova DS 3 è l’erede della DS 3 Crossback, primo modello elettrico della marca francese, scarsamente venduto anche per l’autonomia limitata. Ora arriva la nuova batteria, con la quale si arriva a un range ritenuto il minimo sindacale per Suv di questa taglia. Molto buono il consumo omologato (12,6 kWh / 100 km), che equivale a una percorrenza di quasi 8 km con un kWh: di questi tempi…La coppia, invece è di 270 Nm, la tensione di 400 Volt. La nuova batteria da 54 kWh (50,8 kWh utilizzabili) si ricarica fino a 100 kW di potenza in corrente continua (da 0 a 80% in 25 minuti) e da 11 kW in alternata (da 0 a 100% in 5 ore). Ed è dotata di controllo termico attraverso la circolazione di liquidi e di una pompa di calore, per consentire proprio ricarica rapida, migliore autonomia e maggiore durata.

C’è una cura ricostituente per le batterie dei modelli Stellantis

In una nota la marca francese del gruppo Stellantis, sottolinea che “l’architettura è stata ottimizzata. Con una maggiore densità di energia, la batteria è molto compatta e distribuita sotto i sedili anteriori e posteriori e il tunnel centrale. L’usabilità e la posizione di guida sono assolutamente identiche a quelle delle altre trasmissioni e la resistenza agli urti supera i requisiti più severi”. La versione elettrica non sarà comunque l’unica disponibile, dato che la Nuova DS3 sarà proposta anche con le motorizzazioni tradizionali benzina e diesel. Stellantis sta intervenendo su tutti i suoi modelli, adeguandone l’autonomia con batterie più capaci ed efficienti. Recentemente la Peugeot 208 è salita a 400 km con l’arrivo della versione Like, grazie a un aumento della capacità della batteria, da 50 a 52 kWh. E ci si aspetta qualcosa anche sul fronte della 500e, che si batte con le Tesla per il primato in Europa per la vendita di auto elettriche.