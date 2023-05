Nuova BMW 5: meglio elettrica o benzina?

Nuova BMW 5 in arrivo: è possibile confrontare le versioni elettrica e benzina, per capire a che punto siamo con le auto a batterie? Lo chiede Alessandro, un lettore. Vaielettrico risponde, come sempre, alla mail info@vaielettrico.it

Nuova BMW 5: che differenza di prezzo resta tra le due versioni? MI sembra tanto…

“Ciao Vaielettrico, è sempre difficile confrontare prestazioni, consumi e prezzi di auto elettriche e a benzina, perché spesso si tratta di modelli diversi. E c’è il rischio di mischiare mele e pere. Ma, da quel che leggo, la BMW a differenza di altri costruttori continua a proporre lo stesso modello nelle diverse motorizzazioni, elettrica compresa. E questo avviene anche per la nuova Serie 5, che anche voi avete preannunciato qualche settimana fa. Una domanda: è possibile fare un raffronto, anche per capire che differenza di prezzo resta tra auto termica e auto a batteria? Dando un’occhiata rapida a quel che leggo su alcuni siti, mi sembra che resti ancora una bella differenza. Grazie e complimenti“. Alessandro Dallari.

La differenza c’è, ma l’elettrica…

Risposta. Il confronto non è semplicissimo e abbiamo chiesto lumi anche all’Ufficio Stampa di BMW Italia. La gamma della nuova BMW 5 proposta al lancio ha un solo motore a benzina, il 520i sDrive (4 cilindri da 208 CV), e due versioni elettriche (oltre ai diesel). L’elettrico di ingresso è l’i5 eDrive40, che ha una potenza molto più elevata (340 Cv contro 208 Cv). Per contro sono entrambe a trazione posteriore e relativamente vicine di prezzo (il benzina costa 66.800 euro, l’elettrica 74.400). Quanto ai consumi, la prima annuncia un range WLTP compreso tra 6,4 e 5,7 litri/100km, con emissioni di Co2 144/130 g/km. L’elettrica è invece a 19,5-15,9 kWh/100 km, con un’autonomia fino a 582 km, ovviamente con emissioni zero. La BMW ha poi fatto sapere che dalla primavera 2024 saranno disponibili i benzina ibridi plug-in 530e e 550e e allora il confronto si farà più interessante.