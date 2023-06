Nuova batteria LFP da 80 kWh per Torqeedo

Cambio batteria per Torqeedo GmbH, leader dei fuoribordo elettrici marini. Arriva il pacco da 80 kWh (capacità doppia rispetta al precedente) per la serie Deep Blue (motori fino a 100 kW) con la chimica litio ferro fosfato (LFP).

Raddoppia l’autonomia del fuoribordo

La nuova batteria è stata presentata all’Electric & Hybrid Marine World Expo di Amsterdam. “La nuova Deep Blue Battery 80 raddoppia la portata e l’autonomia dei sistemi Deep Blue. Un punto di svolta “, parole di Fabian Bez, CEO di Torqeedo.

Dati più specifici? “L’architettura cell-to-pack in cui le singole celle della batteria sono integrate direttamente in un pacco senza la necessità di moduli o componenti intermedi. Una costruzione che compensa la minore densità energetica delle batterie LFP e consente un ingombro più compatto che è più facile da installare su molte imbarcazioni“.

Batterie per barche da lavoro, yacht e trasporto passeggeri

La densità volumetrica di energia (272 Wh/L) “è particolarmente importante per le navi più grandi e più pesanti come gli yacht da crociera e le navi commerciali“. Insomma si va oltre il piccolo diporto e punta sulle barche da lavoro o i traghetti passeggeri. Questi ultimi generano “le stesse emissioni di circa 40 autobus diesel, quindi l’elettrificazione di queste navi è una priorità assoluta per molte città“. E la durata? “E’ coperta da una garanzia sulla capacità fino a dieci anni sia per uso ricreativo che commerciale“.

Il Ceo ha evidenziato la differenza sulla chimica: “Le batterie LiNMC, che utilizziamo anche in tutto il nostro portafoglio di prodotti, sono ancora la scelta migliore per molte applicazioni in acqua grazie alla loro densità di energia estremamente elevata. Tuttavia, le batterie LFP hanno un’eccellente longevità e sicurezza e sono realizzate con materie prime abbondanti che evitano i costi elevati, le preoccupazioni etiche e ambientali e l’instabilità di approvvigionamento dei metalli critici nei mercati in rapida evoluzione di oggi. L’LFP viene ora utilizzato anche nelle auto elettriche, comprese le Tesla di gamma standard”.

Per chi partecipa alla fiera olandese nello stand Torqeedo (al 7010) sarà esposta anche la nuova Deep Blue Battery 80.

