Il Politecnico rimanda il sogno del nucleare: “Non ci sarà prima del 2050”

In Italia, anche nello scenario più ottimistico, una prima centrale nucleare entrerebbe in funzione solo nel 2035-2037. Ma non avrebbe alcuna influenza nel mix energetico prima del 2040. Le stime più realiste rimandano qualsiasi impatto significativo al 2050. Lo si legge in uno studio appena presentato dal Politecnico di Milano

Non lascia spazio a dubbi di sorta il primo rapporto prodotto dal dipartimento “Energy & Strategy – School of Management” del Politecnico milanese. Intitolato Nuclear Energy Innovation Outlook 2025 e presentato oggi, 26 novembre, a Milano. E’ il primo documento che presenta una narrazione diversa da chi finora aveva presentato il progetto per il ritorno del nucleare in Italia come un percorso di pochi anni, con reattori attivi entro il 2035. Forse attivi, ci spiega il Politecnico, ma senza alcun peso all’interno del mix energetico nazionale. Solo nel decennio tra il 2042 e il 2050, i primi reattori produrranno energia elettrica in modo significativo.

Ma non è solo questo. Gli esperti del PoliMilano sottolineano come nei prossimi 25 anni la situazione energetica dell’Italia sarà completamente diversa. In particolare, il nostro Paese dovrebbe già aver raddoppiato la produzione elettrica spinta da rinnovabili e batterie. Un quadro che mette in luce come il ritorno al nucleare, rilanciato dal governo, si presenti come un percorso lungo, complesso e pieno di incognite, ben lontano dall’essere una soluzione rapida alla crisi energetica.

L’incognita Smr: i progetti operativi sono pochissimi, concentrati quasi esclusivamente in Russia e Cina

Il nuovo interesse per l’atomo è tornato con il governo Meloni, che – nelle intenzioni – punta a ridurre i costi per le imprese e sostenere la competitività industriale. Il Ddl nucleare approvato in ottobre definisce l’energia da fissione come “sostenibile”, prevedendo nei prossimi dodici mesi l’emanazione di decreti legislativi dedicati.

Ma, come evidenzia il rapporto Nuclear Energy Innovation Outlook 2025 del Politecnico di Milano, la realtà delle tempistiche smentisce ogni prospettiva di impatto a breve termine: prima del 2040 il nucleare non riuscirebbe a coprire più che una quota marginale dei consumi elettrici, sostituendo appena una parte delle importazioni e dei combustibili fossili.

Il dibattito politico guarda soprattutto ai reattori modulari di piccola taglia (SMR), presentati come tecnologia flessibile, sicura e più rapida da installare. In Europa la Commissione ha avviato una consultazione per definirne la strategia comune, ma i tempi previsti – pubblicazione nel 2026, implementazione successiva – confermano che la finestra temporale resta molto lunga.

La fotografia del Politecnico però smorza l’entusiasmo: i progetti realmente operativi sono pochissimi, concentrati quasi esclusivamente in Russia e Cina, mercati molto diversi da quello europeo. Inoltre i costi non risultano affatto inferiori: secondo un’analisi JP Morgan, gli sforamenti arrivano al 300% in Cina, 400% in Russia e 700% in Argentina, con tempi che spesso toccano i dodici anni.

Nucleare, in Italia filiera competente ma marginale

L’Italia conserva competenze importanti nella componentistica avanzata, nell’ingegneria e nei servizi specialistici: il 24% dei potenziali fornitori europei coinvolti negli studi sugli SMR è italiano, più di Francia e Finlandia. Tuttavia, la maggior parte delle imprese opera nei segmenti meno sensibili (Tier 4 e 5), legati soprattutto a componentistica non nucleare, parti elettriche e attività di montaggio.

Per una filiera che aspira a un ruolo industriale di primo piano, sarebbe necessario un lunghissimo lavoro di adeguamento, certificazioni, investimenti e strutture di garanzia. Senza dimenticare la questione dei siti idonei, ancora totalmente aperta, e del deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, di cui oggi non esiste nemmeno una decisione condivisa.

Gli operatori chiedono procedure autorizzative semplificate, un quadro regolatorio armonizzato con gli altri Paesi europei e strumenti di garanzia finanziaria. Ma la sfida non è solo burocratica: mancano pianificazione territoriale, governance e certezza sugli investimenti, tre elementi senza i quali i tempi rischiano di dilatarsi oltre le previsioni già molto lunghe.

In un Paese dove progetti di infrastrutture ordinarie impiegano spesso anni prima di ottenere un via libera, immaginare che un’intera strategia nucleare possa essere definita, autorizzata e realizzata in 10-12 anni appare oggi poco realistico.

Un percorso che rischia di rallentare la transizione

Il rapporto del Politecnico è prudente, ma lascia emergere con chiarezza che il ritorno al nucleare non risponde alle esigenze urgenti della decarbonizzazione italiana, che richiedono interventi rapidi su rinnovabili, accumuli ed efficienza energetica.

Le centrali tradizionali mostrano costi e ritardi cronici: gli esempi di Vogtle negli USA e Flamanville in Francia, con budget lievitati oltre il 200-300% e tempi quasi raddoppiati, confermano un trend globale difficile da ignorare. E anche le tecnologie considerate “nuove”, come gli SMR, non sembrano oggi offrire soluzioni realmente più rapide, più economiche o più affidabili.

In questo contesto, puntare sul nucleare significa intraprendere una strada che potrà forse dare frutti tra 20-30 anni, ma che rischia di rallentare le scelte più immediate e già mature per la transizione energetica italiana.