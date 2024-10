Nucleare, l’ultima follia: costruire una centrale nucleare davanti a Venezia

L’ex ministro Renato Brunetta, ora presidente del Cnel, ha proposto di costruire una centrale nucleare di nuova generazione sul sito dell’ex petrolchimico di Marghera, di fonte alle isole di Venezia. Si tratta della tecnologia definita come SMR (small modular reactor), il cui primo prototipo industriale potrebbe essere pronto entro il 2032.

Il governo guidato da Giorgia Meloni è convinto che sarà la tecnologia destinata risolvere tutti i problemi della transizione energetica italiana. Per supportare lo sviluppo delle rinnovabili e per abbassare il prezzo della bolletta per imprese e famiglie.

Si tratta della tecnologia SMR (small modular reactor). Come dice il nome in inglese, si tratta di piccoli reattori nucleare “modulabili”: nel senso che si adattano alle necessità. Possono arrivare fino a 500 megawatt di potenza istallata, ma possono soddisfare anche la domanda di piccoli impianti industriali.

Poco importa se non esiste ancora una data prevista per la prima applicazione industriale. Così come poco importa che sia necessario un voto parlamentare che superi il voto contrario al nucleare in Italia, dopo i due referendum del 1987 e del 2011 (dopo gli incidenti di Chernobyl e Fukushima).

L’ex ministro Brunetta ha proposto di ospitare un sito nucleare a Venezia, nell’area industriale di Porto Marghera

Del resto, non esiste ancora un piano di costi. Si sa solo che lo Stato dovrà fare la sua parte sotto forma di incentivi, come ha annunciato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

Il ministro era presente l’altro giorno a un convegno organizzato a Venezia sulla tecnologia dell’idrogeno. E ha ascoltato, senza smentirlo, l’intervento di Renato Brunetta, più volte ministro di Forza Italia nei governo di Silvio Berlusconi (ma anche con Mario Draghi). Il quale non solo si è schierato nettamente a favore del nucleare (del resto Forza Italia ha più volte provato a rilanciare il ritorno dell’atomo in Italia), ma ha anche proposto di costruire una centrale atomica di fronte a Venezia.

“Le nuove generazioni nucleari hanno livelli di sicurezza altissimi” ha detto Brunetta, nonché “scale dimensionali di produzione molto più piccole. Porto Marghera è un sito che può essere utilizzabile, data la sua vocazione industriale, e data la sua accessibilità al porto“.

Detto che non si capisce bene a cosa serva il porto, Brunetta ha assicurato la platea sul fatto che “siamo stati tutti scottati da Chernobyl e altro, ma guai alla monoenergia. Perché sempre di più il futuro è fatto di energie congiunte. Il nucleare ha una caratteristica, soprattutto quello di quarta generazione quando arriverà, quello della stabilità produttiva e di rischi molto relativi. Le rinnovabili hanno questo valore enorme della sostenibilità per le emissioni di carbonio. Ma – ha concluso – non hanno la continuità”

In sostanza, la classe politica è recidiva. Prima ha deciso di costruire una polo industriale altamente inquinante (come riconosciuto da una legge del 1998) davanti a una città dall’alto valore storico come Venezia. E a un ecosistema come quello della laguna veneta. Ora vuole replicare con una centrale nucleare.

Brunetta – molto probabilmente – spera che ci siano poche resistenze a livello locali, visto che a Marghera sono già “abituati” al mega insediamento industriale attorno al petrolchimico. Ma dai primi commenti e prese di posizione la strada si annuncia in salita.

