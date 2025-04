Nucleare chi ha ragione: la Spagna che chiude le centrali o l’Italia che le riapre?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La Spagna scommette sulle rinnovabili e conferma il piano per l’uscita del nucleare chiudendo le sue centrali al 2030. Tutto il contrario dell’Italia, dove le rinnovabili sono in ritardo e il governo Meloni vuole installare nuove centrali nucleari a 22 anni dal referendum

Non potrebbero procedere su strade diametralmente opposte. La Spagna, nonostante le pressioni, non intende cambiare l’indirizzo della sua politica energetica. Per i prossimi anni si basa su rinnovabili per garantire la domanda di energia e batterie per compensare i momenti della giornata in assenza di sole e senza vento. Confermando la sua uscita definitiva dal nucleare.

In Italia, il governo Meloni non perde occasione per rilanciare i suoi programmi nucleare, al momento fatto più che altro da annunci. Da un decreto delega che dovrà individuare la cornice normativa per superare i due referendum che hanno bocciato l’attività nucleare nel 1986 e 2003. Nonché l’Authority responsabile dei controlli sui nuovi impianti e i depositi delle scorie nucleari. Tutto questo mentre tenta di recuperare i ritardi sull’installazione di impianti rinnovabili rispetto al resto d’Europa.

La Spagna abbandona il nucleare e punta su rinnovabili e batterie, mantenendo poche centrali a gas come produzione di riserva

Ma come mai Italia e Spagna hanno preso strade così diverse, tenendo anche conto che paesi come Germania, Austria e Svizzera hanno chiuso i loro impianti nucleari e non intendono riaprirli. Sui motivi che hanno portato al rilancio del nucleare in Italia, Vaielettrico.it ha scritto più volte.

Il governo è convinto di poter in questo modo abbassare i costi della bolletta, in particolare per le aziende energivore. Oltre a garantire la stabilità della rete per coprire l’intermittenza delle fonti rinnovabili. Il fatto che non abbia ancora mostrato un piano finanziario, distribuendo il peso tra gli investimenti dei privati e incentivi statali, sarà argomento di dibattito. Soprattutto tenendo conto che il governo vorrebbe puntare alla tecnologia Smr (Small modular reactor). Il cui primo prototipo industriale non dovrebbe vedere la luce – al momento- prima di cinque anni.

Il governo, guidato dal premier socialista Pedro Sanchez la pensa diversamente. La Spagna chiuderà i suoi sette reattori nucleari entro il 2030. Attualmente coprono il 20% del fabbisogno energetico nazionale. Inoltre, quest’anno verrà chiusa anche l’ultima centrale a carbone.

Spagna, produzione da rinnovabili all’81% al 2030

Nonostante sia seconda solo alla Germania per capacità rinnovabile nella Ue, la Spagna intende colmare il gap energetico con un massiccio incremento di rinnovabili (20 gigawatt al 2030) e batterie. La strategia prevede anche l’utilizzo di impianti a gas naturale come riserva, almeno nel breve periodo. L’obiettivo è raggiungere una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili pari all’81% entro la fine di questo decennio, rispetto al 50% circa degli ultimi due anni.

La decisione di abbandonare il nucleare, presa nel 2019, si scontra con la recente rinascita dell’energia atomica a livello globale. “Se tutti vanno in una direzione e noi siamo gli unici ad andare in un’altra, dovremmo almeno fermarci a riflettere”, ha dichiarato Ignacio Araluce, presidente dell’associazione spagnola dell’industria nucleare Foro Nuclear.

Nucleare, per la Spagna solo costo in aumento

Il governo spagnolo, invece, ritiene che prolungare la vita dei reattori obsoleti comporterebbe solo un aumento dei costi di gestione delle scorie radioattive. Inoltre, il governo è riluttante a investire in nuovi reattori. Sostiene che le energie rinnovabili sono più efficienti dal punto di vista economico. Finora, non sono state presentate richieste formali da parte delle società nucleari per modificare i piani di chiusura.

Endesa, proprietario degli impianti, non ha commentato la possibilità di prolungare la vita dei reattori. La società controllata dal gruppo Enel ha ha sottolineato che gli oneri fiscali associati agli impianti sono aumentati nel corso degli anni. Anche le altre utility principali – Iberdrola, EDP e Naturgy – non hanno preso posizione.

La Spagna deve affrontare con cautela la chiusura del suo primo impianto nucleare nel 2027. Per stabilizzare i mercati dell’energia, la Spagna ha stanziato 100 milioni di euro per quattro progetti di immagazzinamento dell’energia attraverso impianti idroelettrici a pompaggio reversibile, tra cui uno di Iberdrola SA, una delle principali società spagnole di energia rinnovabile e operatore di centrali nucleari.

