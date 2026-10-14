Nucleare senza veli (e ideologia): «Non è indispensabile, ma non va escluso»

Ospite del canale di Fuoco Amico, Montagnani presenta le tesi del libro “Avete rotto l’atomo”, scritto insieme all’ingegnere nucleare Matteo De Piccoli. Un lavoro che passa in rassegna aspetti tecnici, economici, storici e di sicurezza della produzione elettrica da fonte nucleare, senza però indicare una scelta di voto precostituita. Proprio qui sta uno degli elementi più interessanti della sua posizione: riaprire il dibattito non significa schierarsi automaticamente a favore del nucleare.

Decarbonizzare in fretta? Con rinnovabili e accumuli

Montagnani riconosce senza ambiguità che i tempi di realizzazione delle centrali nucleari sono incompatibili con l’urgenza della decarbonizzazione italiana. Un eventuale programma nazionale, dalla decisione politica all’entrata in funzione degli impianti, richiederebbe tempi troppo lunghi per contribuire in modo significativo agli obiettivi più ravvicinati.

La priorità, quindi, resta lo sviluppo delle tecnologie già disponibili. «Il tempo della decarbonizzazione deve essere per forza un tempo più rapido di quello dell’avvio di un programma nucleare italiano», osserva.

Il percorso passa soprattutto da fotovoltaico, eolico, batterie e reti, senza attendere che il nucleare risolva i problemi del sistema elettrico. Ma questo non significa, secondo Montagnani, dover escludere a priori ogni altra tecnologia pulita.

La sua prospettiva guarda anche oltre il 2050: un sistema energetico decarbonizzato dovrà garantire forniture affidabili anche in presenza di eventi meteorologici estremi, capaci di compromettere temporaneamente la produzione rinnovabile. Una quota nucleare potrebbe offrire una forma di diversificazione, riducendo la necessità di ricorrere al gas nei momenti critici.

«Non ritengo che nel mosaico della transizione ci sia una tessera che sia indispensabile», precisa. La strategia, insomma, non è puntare tutto sull’atomo, ma evitare di precludersi in anticipo una possibile risorsa futura.

«Basta illudere i cittadini: il nucleare costa caro»

È sul terreno dei costi che Montagnani invita a fare i conti con la realtà. La costruzione di nuovi reattori comporta investimenti iniziali elevati, tempi lunghi e rischi finanziari che rendono difficile un modello basato esclusivamente su capitali privati, destinati a essere recuperati vendendo elettricità sul mercato.

Non basta, secondo l’attivista, promettere a un costruttore che l’energia prodotta verrà acquistata in futuro. Servono meccanismi capaci di ridurre il rischio finanziario durante il cantiere, quando gli interessi possono far lievitare sensibilmente il costo complessivo dell’opera.

Tra le ipotesi c’è il modello Regulated Asset Base, che consente di finanziare la costruzione attraverso un prelievo in bolletta. Una soluzione che pone una questione politica decisiva: gli italiani sarebbero disposti a pagare un contributo aggiuntivo per finanziare nuove centrali nucleari?

Per Montagnani, la discussione dovrebbe partire proprio da qui, rendendo espliciti gli oneri a carico dei consumatori. Anche la distribuzione dei costi merita attenzione: gli energivori, ricorda, non sostengono alcuni oneri di sistema che gravano sugli altri utenti. Un eventuale finanziamento del nucleare attraverso la bolletta dovrebbe quindi essere valutato anche sotto il profilo dell’equità.

La Cina dimostra che il nodo non è solo tecnologico

Nel confronto internazionale, Montagnani distingue le difficoltà dell’industria nucleare occidentale» da quelle strettamente tecnologiche. La Cina, grazie a una filiera più integrata, alla continuità delle commesse e a un programma industriale consolidato, è riuscita a costruire reattori in tempi e a costi più competitivi rispetto a diversi progetti occidentali.

Questo non significa, però, che Pechino punti principalmente sull’atomo. Come riconosce lo stesso Montagnani, gli investimenti cinesi nelle rinnovabili sono enormemente superiori a quelli destinati al nucleare. E proprio la competitività di fotovoltaico, eolico e batterie dimostra che anche un nucleare relativamente economico deve confrontarsi con alternative sempre più efficaci.

Per l’Europa, il problema è evitare la frammentazione industriale e regolatoria che porta a ripartire da zero con ogni nuovo progetto. In quest’ottica, Montagnani guarda anche alla cooperazione europea e alla possibilità di rafforzare la filiera francese, invece di moltiplicare programmi nazionali separati.

«Prima del referendumo voglio vedere tutte le carte in tavola»

La posizione controcorrente di Montagnani emerge soprattutto quando si arriva alla domanda decisiva: come voterebbe a un eventuale referendum sul nucleare?

La sua risposta non è un sì o un no. È un invito a non chiedere ai cittadini di scegliere sulla base di ipotesi generiche, prima che siano definiti i dettagli operativi, i costi e i meccanismi di finanziamento.

«Rifiutiamo l’idea del referendum prima dei decreti attuativi», afferma. Solo quando sarà chiaro quale tecnologia si intende adottare, chi pagherà la costruzione e quale sarà l’impatto sulle bollette sarà possibile esprimere un giudizio informato.

Montagnani non esclude nemmeno un voto favorevole: «Voterei sì se arrivasse un qualcuno e dicesse io te lo costruisco coi miei soldi e ti vendo poi l’energia a 150 euro al MWh». Diverso sarebbe accettare una tecnologia non collaudata, con costi elevati e rischi scaricati sui consumatori.

È questa la sostanza della sua posizione: né entusiasmo incondizionato per il nucleare né rifiuto pregiudiziale. Prima di decidere, occorre sapere che cosa si sta scegliendo e quanto costerà. Per un dibattito energetico spesso dominato dagli slogan, è un richiamo al pragmatismo che merita attenzione. E in questo senso è convinto che il disegno di legge appena approvato sia l’occasione per mettere alla prova dei fatti chi fin qui ha spacciato gratuite illusioni o agitato pregiudizi e tabu’.