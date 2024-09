Ma che bella idea: una centrale nucleare sulle piattaforme petrolifere

Il gruppo Saipem, leader negli impianti di estrazione di idrocarburi, e Newcleo, società del settore nucleare, hanno forma un accordo collaborazione per studiare la possibilità che mini reattori modulari possano fornire energia “pulita” alle piattaforme petrolifere e per l’estrazione di gas. E un domani di trasportare parte dell’elettricità prodotta sulla terraferma

Energia “pulita” che si mette al servizio della produzione di combustibili fossili. A prima vista, è un controsenso. Ma non è la prima volta che accade. Ma è quello che prevede l’accordo appena sottoscritto da Saipem, dal punto di vista tecnologico una delle eccellenze industriali italiane, assieme all’ex start up Newcleo.

L’obiettivo? Valutare se “la tecnologia Small Modular Lead-cooled Fast Reactor di Newcleo” possa “fornire energia elettrica e calore di processo a zero emissioni alle installazioni offshore di petrolio e gas e migliorarne quindi le performance di sostenibilità”.

In prospettiva, l’accordo prevede una seconda possibilità: “la possibilità di estendere l’uso della tecnologia per generare energia elettrica a zero emissioni attraverso unità nucleari galleggianti collegate con la rete elettrica a terra o ad altri utilizzatori”.

In buona sostanza, di cosa si tratta? E che senso ha quando esistono già la possibilità di alimentare impianti off shore grazie alle rinnovabili, a partire dall’eolico? Quanto costerebbe e quando potrebbe essere operativo il primo impianto nucleare galleggiante?

Saipem e Newcleo studiano come produrre energia nucleare sulle piattaforme petrolifere

Tutto parte da Newcleo, società fondata tre anni fa, da Stefano Buono, fisico e imprenditore, già collaboratore del Nobel Carlo Rubbia e diventato famoso per aver venduto per 3,9 miliardi una società per la radiodiagnostica a Novartis (dopo averla quotata al Nasdaq).

Con i soldi incassati ha lanciato Newcleo (raccogliendo in breve tempo 300 milioni), per lavorare su nuova tecnologia in ambito dell’energia nucleare: reattori a fissione di piccola taglia. Una variante della tecnologia SMR (small modular reactor).

Governo e Confindustria per il rilancio del nucleare

La stessa di cui parlano sia Confindustria che il governo per il rilancio del nucleare in Italia (assieme alle centrali di grandi dimensioni di quarta generazione).

La particolarità della tecnologia di Newcleo? Promette “una maggiore efficienza nell’utilizzo dell’uranio estratto rispetto ad altri tipi di reattore convenzionali a fissione, grazie al riutilizzo del combustibile esausto utilizzato da altri reattori“, come si legge nella nota pubblicata assieme a Saipem.

Torniamo quindi al progetto di collaborazione delle due società. In sintesi, i mini reattori forniranno elettricità e calore alle piattaforme petrolifere (per evitare che emettano CO2). Ma potrebbero diventare anche mini-centrali nucleare galleggianti per la produzione di elettricità da trasportare poi sulla terraferma.

La commercializzazione dei mini reattori nucleari non avverrà prima del 2032

Senza entrare nel dibattito pro o contro il nucleare, la domanda è quando potrebbe essere disponibile a livello industriale la tecnologia dei mini reattori? E se non è il caso di utilizzare tecnologie mature, come l’eolico off shore, per ridurre l’impatto delle emissioni della attività estrattive.

Come già avviene nel resto del mondo, a partire dalle piattaforme nel Mare del Nord. Per quanto rimanga il controsenso nell’utilizzo di energia pulita al servizio dei combustibili fossili.

Ma soprattutto rimane tutta l’incertezza sui tempi. In un colloquio con la rivista Fortune, lo stesso Buono ha specificato che le prime autorizzazioni verranno chieste entro la fine del 2024 in vari paesi europei. E che un primo reattore commerciale potrebbe essere pronto nel 2032.

Del resto, anche i progetti di reattori smr partiti prima di Newcleo ammettono che non ci saranno prototipi entro il 2030.

Una tecnologia in cui crede anche l’Unione europea, pensando un domani che possa sostituire il gas nella transizione energetica. Ma ci sarà tempo di capire se arriveranno sviluppi pratici e quali saranno i costi e chi pagherà.

