Nucleare o rinnovabili? Ecco un confronto in chiave economica

A causa della doppia emergenza, energetica e climatica, il dibattito sul nucleare è tornato d’attualità. E a polarizzare le opinioni. I sostenitori di questa tecnologia ne elogiano l’efficienza e la bassa produzione di CO2, mentre i detrattori mettono in evidenza i rischi connessi alla sicurezza e all’ambiente. Pochi parlano di costi e di tempi, dando per scontato che siano inferiori a qualsiasi altra forna di produzione. Ma non è così.

di Edoardo Chiesa

Questo testo si propone di analizzare e confrontare, dal punto di vista economico, il nucleare con le principali fonti rinnovabili, come eolico e fotovoltaico. In particolare, esaminando costi e tempi legati alla costruzione, operatività, e dismissione degli impianti ad essi dedicati.

Tempi e costi: il tallone d’Achille delle centrali nucleari

Uno studio condotto dall’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) ha dimostrato che, anche con riferimento ai modelli più recenti quali gli EPR (European Pressurized Reactor), le centrali nucleari risultano essere infrastrutture energetiche onerose.

Ritardi e costi aggiuntivi sono caratteristiche innate di questi impianti rendendoli un investimento rischioso se si considerano le variabili di tempo e denaro. Lo confermano anche le parole dello scienziato David Suzuki: «Costruire reattori nucleari continua ad essere oneroso a livello temporale e monetario. Gli studi dimostrano come l’elettricità proveniente da centrali nucleari di piccole dimensioni possa arrivare a costare tra le quattro e le dieci volte in più rispetto a quella proveniente da eolico e fotovoltaico, il cui costo sta continuando a diminuire» (leggi).

Gli stabilimenti di Vogtle, Olkiluoto, Flamanville e Hinkley Point C rappresentano casi emblematici sulla dispendiosità del nucleare.

Se qualcosa va storto: quattro casi esemplari

Vogtle (Stati Uniti): la costruzione delle unità 3 e 4 della centrale nucleare di Vogtle, iniziata nel 2009, ha subìto numerosi rallentamenti e aumenti di costi. La spesa stimata per la realizzazione della struttura è passata da 14 miliardi di dollari a oltre 30 miliardi, mentre la data di completamento è stata posticipata dal 2016 alla tarda primavera 2023 .

Olkiluoto (Finlandia): la costruzione dell’Olkiluoto 3, iniziata nel 2005, doveva durare solo cinque anni e costare 3 miliardi di euro. Tuttavia, a causa di ritardi e problemi tecnici, il costo è salito a oltre 11 miliardi di euro. La messa in funzione è invece avvenuta nel corso di questo mese, con oltre un decennio di ritardo.

Flamanville (Francia): il progetto della centrale nucleare di Flamanville, avviato nel 2007, doveva essere completato nel 2012 a un costo di 3,3 miliardi di euro. Anche qui si sono manifestate criticità tecniche e ritardi, con il costo che salito a oltre 13,2 miliardi di euro. I responsabili del progetto hanno posticipato il caricamento del combustibile per la generazione di energia al primo trimestre 2024.

Hinkley Point C (Regno Unito): la costruzione di Hinkley Point C, iniziata nel 2017, doveva concludersi in otto anni e costare 18 miliardi di sterline. Tuttavia, il progetto ha subito ritardi e si prevede che il costo finale possa raggiungere i 33 miliardi, (la stima era già salita a 22,5 miliardi di sterline nel 2019) con l’inizio della produzione di elettricità slittata al 2027.

La centrale di Hinkley Point C ai raggi x

Prendendo come caso studio la centrale Hinkley Point C, è possibile analizzare nel dettaglio i costi relativi al suo ciclo di vita. Le infrastrutture nucleari europee più recenti rientrano nella categoria EPR, presentata come più efficiente ed economica rispetto alle precedenti generazioni. Questi nuovi impianti hanno un’operatività media che varia dai 40 ai 60 anni, se sottoposti a manutenzione costante. La centrale di Hinkley Point C, contraddistinta da una potenza di 3,2 GW (e considerando un fattore di capacità del 90%), aveva un costo stimato di 30 miliardi di dollari nel 2019.

A questa cifra si devono aggiungere i costi legati all’acquisto e preparazione dei materiali radioattivi che vanno a costituire il nucleo del reattore. I materiali necessari per la fissione nucleare richiedono una spesa di 40 milioni di dollari per 18 mesi (calibrati su 1 GW). Calcolando tali importi sulla vita media della centrale (circa 40 anni) si arriva ad una spesa addizionale di 1 miliardo di dollari soltanto per il combustibile.

Vanno inoltre conteggiati i costi relativi allo smaltimento dei materiali radioattivi esausti. Nel 2019, ad esempio, negli USA sono stati pari a 35 miliardi di dollarI. Tenendo conto dei dati appena menzionati, è possibile affermare che per produrre 1 GW di energia atomica sono necessari 8,4 miliardi di dollari.

I micro reattori sono un’alternativa?

Da diverso tempo, sta emergendo un’alternativa alle tradizionali centrali nucleari: i micro reattori. Questi ultimi vengono considerati parte di una nuova categoria, denominata SMR (Small Modular Reactors), in cui si trovano, secondo l’IAEA (International Atomic Energy Agency), «reattori che si basano su un’avanzata tecnologia di fissione nucleare che hanno una capacità di potenza fino a 300 MW per unità».

I sostenitori dei reattori modulari di piccole dimensioni li definiscono una “tecnologia competitiva” per il comparto elettrico. A loro giudizio è in grado di risolvere alcune delle problematiche legate alla produzione tradizionale di energia atomica.

Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal Dipartimento dell’Energia statunitense nel 2001, i micro reattori stanno attraversando un percorso di sviluppo tortuoso. Un caso esemplificativo è il NuScale in Idaho (Stati Uniti). Figura tra i circa 70 impianti di SMR presenti in tutto il mondo (e in diverse fasi di sviluppo).

NuScale viene considerato capofila dei reattori di nuova generazione. Il progetto, che prevede 12 reattori modulari per una potenza complessiva di 924 MW, è già in possesso di una certificazione condizionale della Nuclear Regulatory Commission. Nonostante ciò, secondo le più recenti previsioni, non sarà possibile utilizzarlo prima del 2030.

A questa problematica se ne unisce un’altra strettamente legata alla costruzione degli impianti nucleari, indipendentemente dalle dimensioni: l’imprevedibilità degli investimenti. La grandezza degli stabilimenti, infatti, non influisce sul costo iniziale di costruzione. Dal 2003, anno di inizio progettazione di NuScale, ad oggi, la spesa è lievitata da circa 5,3 miliardi di dollari a 9,3 miliardi.

Si devono inoltre aggiungere i costi legati allo smaltimento delle scorie nucleari. Secondo uno studio pubblicato su PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) i micro reattori possono incrementare il volume di rifiuti radioattivi da gestire fino a 30 volte in più rispetto ai reattori convenzionali.

Le rinnovabili come alternative per la transizione

Dopo aver effettuato uno studio sui costi associati alla realizzazione di centrali nucleari, risulta utile verificare l’esborso per gli impianti rinnovabili. A tal proposito, uno dei Paesi leader nel campo della transizione energetica, a livello europeo, è la Danimarca, specialmente nel settore eolico. Nel 2021 il governo danese, insieme a RWE, ha intrapreso la costruzione di quello che sarà uno dei tre più grandi parchi eolici off-shore del Paese. Secondo le stime della Danish Energy Agency, il progetto Thor, infatti, dovrebbe produrre 1 GW di energia in maniera continuativa a partire dal 2026, a fronte di una spesa di 2,5 miliardi di dollari. L’investimento complessivo include la realizzazione del parco eolico e la connessione alla rete di distribuzione.

Nello specifico, l’energia prodotta dal parco eolico verrà distribuita attraverso la rete elettrica nazionale solamente dopo una serie di passaggi tramite i punti di connessione (POC). L’energia prodotta da Thor verrà trasportata fino al POC di Volder Mark e, da lì, immessa nella rete di distribuzione energetica. La durata media dell’operatività di una pala eolica, se mantenuta in condizioni ottimali, è di circa 25 anni. A differenza

però delle centrali termonucleari, le infrastrutture eoliche non hanno bisogno di combustibili e necessitano di una manutenzione ordinaria più semplice.

Passiamo ora all’energia fotovoltaica. Nel corso dell’estate 2023, la Romania inizierà a costruire un parco solare a Pilu-Grăniceri da 1,04 GW corredato da un sistema di accumulo da 500 MW. Dovrebbe avviare la produzione di energia entro dicembre 2024, con un investimento complessivo (senza incentivi governativi) pari a 1 miliardo di euro.

Costi standard dell’energia (LCOE), tra salite e discese

Un altro parametro da considerare nel confronto tra nucleare e rinnovabili è il costo per generare una quantità predefinita di energia, come il megawattora (MWh). Nel caso del nucleare, in base ai dati riportati rispettivamente da Greenpeace e DNV, varia tra i 112 ed i 189 dollari, per il fotovoltaico spazia tra i 36 ed i 44 dollari e per l’eolico off-shore si aggira intorno a 75 dollari. Peraltro, secondo le stime del World Nuclear Industry Status Report, nel periodo 2009-2021, l’LCOE (Levelized Cost Of Energy, ottenuto mettendo a confronto il costo di costruzione e funzionamento degli impianti

dilazionato negli anni di operatività ed il livello di produzione) riferito all’energia eolica e fotovoltaica ha subito rispettivamente una riduzione del 72% e del 90%, mentre per il nucleare si è innalzato del 36%.

In aggiunta, un’analisi dell’LCOE condotta da Lazard Investment Bank mostra come, anche tenendo in considerazione gli impianti di trasporto e immagazzinamento dell’energia, le fonti rinnovabili risultano essere cinque volte più convenienti

rispetto a quelle nucleari.

Inoltre, come riportato da Bloomberg, tra il 2013 ed il 2021 si è assistito ad una decrescita del costo di produzione per i sistemi di accumulo. Ad esempio, per 1 kWh di batteria agli ioni di litio, la riduzione è stata dell’80%, rendendo più agevoli gli investimenti legati allo storage di energie rinnovabili.

Alla resa dei conti, meglio le rinnovabili se…

Alla luce di quanto presentato, da un punto di vista prettamente economico, sembrerebbe più vantaggioso investire in impianti di produzione di energia eolica e fotovoltaica per realizzare la transizione energetica rispetto al nucleare. Anche a livello temporale. I target di programmi nazionali e internazionali, come il PNIEC e il Green New Deal, richiedono una rapida accelerazione nel processo di decarbonizzazione già entro il 2030, culminando con il target di neutralità climatica al 2050 fissato dall’Unione Europea.

È importante considerare alternative energetiche sostenibili che possano soddisfare le esigenze del Paese senza compromettere la sicurezza e l’ambiente. L‘Italia, come mostra uno studio di Enel Green Energy, ha un grande potenziale di sviluppo in termini di energia solare, eolica, geotermica e idroelettrica, che possono essere sfruttate per produrre energia pulita e sostenibile. Cosa che, peraltro, avviene già oggi: nel 2022, il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 316,8 TWh, coperto per oltre il 30% dalle fonti rinnovabili (Leggi) . Bisogna proseguire in questa direzione.

Serviranno però grandi investimenti non solo per diffondere ulteriormente gli impianti rinnovabili, ma anche per sviluppare le infrastrutture dedicate allo stoccaggio di energia e rinnovare le reti di distribuzione. Senza scordare la razionalizzazione dei consumi, rilevante non solo in situazioni d’emergenza. Altrimenti, parafrasando d’Annunzio, c’è il rischio concreto di compiere una “transizione energetica mutilata”.

