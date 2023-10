Nucleare o rinnovabili? Braccio di ferro Parigi-Berlino

Nucleare o rinnovabili? Francia e Germania hanno un traguardo in comune, l’elettricità in Europa a prezzi meno cari, ma divergono sulla strada per arrivarci.

Nucleare o rinnovabili? Unica certezza: l’elettricità nella UE deve costare meno

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz su un punto concorda con il presidente francese Macron: va trovato entro ottobre l’accordo sulla riforma del mercato europeo dell’elettricità. Quelle in corso tra Berlino e Parigi sono colloqui che dovrebbero consentire di “sviluppare risposte comuni. Insieme vogliamo garantire che l’Europa mantenga la sua sovranità nel settore e che il sistema energetico europeo possa garantire crescita e bassi prezzi dell’elettricità’‘. Le tensioni in corso in Medio Oriente, dopo la crisi ucraina, fanno temere nuove impennate nei prezzi, con effetti letali nella competizione globale con Asia e Stati Uniti. Ma la riforma del mercato elettrico UE, per abbassare le bollette e incoraggiare la decarbonizzazione, crea profonde divisioni. La Francia vuole che le centrali nucleari esistenti siano prese in considerazione nei meccanismi contrattuali a lungo termine, accompagnati da compensazioni finanziarie. La Germania ha abbandonato l’atomo e si oppone, favorendo gli investimenti nelle rinnovabili.

Tabarelli: “Negli scenari peggiori della guerra benzina a 2,5€”

I ministri dell’Energia dell’Ue si incontreranno il 17 ottobre per cercare di trovare un compromesso che consenta di avviare i negoziati finali con il Parlamento europeo. Con l’obiettivo di completare la riforma entro la fine dell’anno. L’Italia? Tutta presa da (marginali) dibattiti come quello sui biocarburanti, sembra esclusa dai giochi di decisioni, queste sì, veramente importanti. Quanto l’Europa necessiti di una maggiore autonomia energetica è stato ribadito anche dal presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Per il momento, l’impatto della guerra in Israele sui vari mercati non è eccessivo. Ma il conflitto, se allargato, potrebbe fornire per esempio ai petrolieri un pretesto per arrestare i cali nei prezzi della benzina. Le ipotesi estreme di 150 dollari al barile di greggio e di 2,5 euro al litro di benzina sarebbero possibilità “ancora molto improbabili, ma non impossibili“.

