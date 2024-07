Pichetto vuole il nucleare in Italia, perché i pannelli solari rovinano il panorama

Lo ha detto al Financial Times, che è l’equivalente televisivo di una trasmissione in “mondovisione”. Secondo il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin l’Italia deve tornare a costruire centrali nucleari perché le rinnovabili, in particolare gli impianti fotovoltaici, rovinano il panorama ai turisti che vengono in Italia.

In un servizio sul programma del governo di destra che vuole coprire il 10-11% della domanda di energia elettrica in Italia con centrali nucleari di piccole dimensioni entro il 2035, il quotidiano britannico riporta la seguente affermazione del ministro Gilberto Pichetto Fratin.

Il suolo in Italia si consuma per la cementificazione e non per la presenza crescente di pannelli

“I pannelli solari sulle nostre colline, che sono un posto per turisti, non sono sempre piacevoli”, ha dichiarato Pichetto, invitando “cautela e moderazione nell’autorizzare i pannelli solari“.

Ora, è vero che i pannelli consumano suolo. Ma è altrettanto vero che la minaccia maggiore per il consumo del suolo in Italia è dato dalla cementificazioni, in continua crescita (+11% nel 2022 sull’anno precedente, secondo i dati Ispra). Tra l’altro, i pannelli solari possono convivere con la produzione agricola, come dimostrano decine di accordi fatti con i produttori.

Oltre al fatto che a fine vita, i pannelli solari si possono rimuovere (e la maggior parte dei suoi componenti si possono riciclare). La cementificazione del territorio difficilmente consente di tornare alla situazione precedente, oltre a causare danni all’ambiente, danneggiando l’equilibrio idrogeologico.

Ma c’è di più: Pichetto sostiene – sondaggi alla mano – che le nuove generazioni sono dalla sua parte perché sono più aperti dei boomers al ritorno del nucleare. “I giovani sono più consapevoli, gli anziani meno. Sono della generazione di Chernobyl e quando sentono parlare di energia nucleare… dicono automaticamente di no”.

Magari la generazione Chernobyl ha visto con i suoi occhi cosa è accaduto, mentre i giovani potrebbero essere influenzati dalle nuove ricerche nel settore, in particolare sulla fusione. Ma la fusione è sicuramente una sperimentazione affascinante, visto che si propone di “ricostruire” l’energia delle stelle, ma – al momento – è molto lontana da avere applicazioni pratiche.

Il governo punta su piccoli reattori modulari, una tecnologia ancora in fase sperimentale

Per altro, anche il nucleare che propone il governo Meloni è una tecnologia che appartiene ancora al mondo dei sogni. La destra vorrebbe utilizzare gli Small modular reactor (Smr), impianti flessibili, di taglia ridotta, che si possono montare in moduli separati. Peccato che tutt’ora non ce ne sia uno in funzione, non ci sia un processo industriale in corso, né si sa quando potrebbe entrare in funzione.

Per certi versi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto anche di peggio: “I pannelli fotovoltaici minacciano la sovranità alimentare” dell’Italia. In pratica, descrive la situazione come se ci fosse una invasione di impianto solari lungo tutta le penisola tale da far chiudere metà delle aziende agricole.

La verità, ovviamente, è un altra. Nel 2023, l’export alimentare italiano presenta un saldo nettamente positivo: esportiamo nel mondo più di quello che importiamo. Semmai, il saldo è negativo nei confronti dei Paesi Ue. Per cui nella sua battaglia sovranista, Meloni dovrebbe guardare altrove, se proprio vuole cercarsi nemici “immaginari”.

Inoltre, il governo viene contraddetto anche da altri dati. E’ vero che nel 2023 c’è stato un calo della produzione agricola. Ma di sicuro non è stata colpa nelle nuove installazione fotovoltaiche che pure nel 2023 hanno raggiunto un nuovo record. Secondo l’Istat la responsabilità è dovuta al cambiamento climatico. Proprio quello che un maggior numero di rinnovabili, già ora, potrebbero combattere.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –