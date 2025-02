Inghilterra, l’incredibile vicenda della centrale nucleare “bloccata” dai pesci

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

In Gran Bretagna, la costruzione dei nuovi reattori nella centrale nucleare di Hinkley Point subiranno ulteriori ritardi a causa dei danni che l’impianto potrebbe provocare alla fauna ittica che vive alla foce del fiume Severn. Gli interventi necessari per proteggere i pesci dal risucchio degli impianti di raffreddamento porterebbero a nuovi clamorosi ritardi.

Hinkley Point C rappresenta la prima centrale nucleare britannica da 30 anni a questa parte. Ma il progetto ha già accumulato ritardi e notevoli un aumento di costi. Così come avvenuto ai due impianti inaugurati nel corso degli ultimi anni in Europa, Olkiluoto in Finlandia e Flamanville in Francia.

Edf, in crisi la centrale nucleare di nuova generazione dalla Normandia alla Finlandia

Non è un caso che le tre centrali hanno in comune la stessa tecnologia e lo stesso operatore: nucleare di terza generazione, sviluppato da Edf (Electricité de France), colosso mondiale del settore sempre più in difficoltà. Sia l’impianto finlandese, sia quello sulla costa della Normandia sono entrati in servizio oltre 10 anni dopo la data inizialmente prevista. Con costi aumentati fino a quattro volte il preventivo. Stessa sorte della centrale nucleare del Dorset, a metà strada tra Galles e Cornovaglia.

Già nel 2023, EDF aveva annunciato che la centrale di Hinkley Point non sarebbe entrata in funzione prima del 2031. Con un costo che raggiungerà i 35 miliardi di sterline, secondo i valori del 2015, a cui bisognerebbe aggiungere inflazione e costi attualizzati dei materiali. Una debacle, per dirla alla francese. Una lezione che non sembra prendere in considerazione il governo italiano che si sta avventurando in un programma altrettanto incerto di ritorno al nucleare. Con una nuova tecnologia ancora tutta da sperimentare.

Trecento altoparlanti per spaventare i pesci

Il nodo principale della disputa riguarda le misure di protezione per le popolazioni ittiche del Severn. Per quale motivo? La centrale utilizza un sistema di raffreddamento che preleva enormi quantità d’acqua, rischiando di risucchiare e uccidere tonnellate di pesci ogni anno. Per ridurre l’impatto negativo, EDF aveva inizialmente proposto un “dissuasore acustico per pesci”: l’installazione di 300 altoparlanti subacquei capaci di emettere suoni paragonabili al rumore di un jumbo jet 24 ore su 24 per tutti i 60 anni di vita della centrale. Ma il piano è stato abbandonato a causa di problemi legati alla sicurezza dei subacquei incaricati della manutenzione. Ma anche per dubbi sulla reale efficacia della contromisura a salvaguardia della fauna ittica.

La nuova centrale nucleare di Hinkley Point “beve” l’equivalente di una piscina olimpionica ogni 12 secondi

Come risolvere l’inconveniente che potrebbe portare alla morte di un numero di pesci per un peso complessivo compreso tra le 18 e le 46 tonnellate all’anno? La soluzione B prevede la trasformazione di 340 ettari di terreno lungo il Severn in una palude salata, in modo da creare nuovi habitat per la fauna marina. Ma la proposta ha sollevato opposizioni da parte degli agricoltori e dei proprietari terrieri locali, portando EDF a rinviare la consultazione pubblica e la decisione finale.

Mark Lloyd, amministratore delegato del Rivers Trust interpellato dal quotidiano Guardian, ha evidenziato come il sistema di aspirazione della centrale preleva ogni 12 secondi l’equivalente d’acqua che riempie una piscina olimpionica. Il che significa “un volume d’acqua superiore alla portata combinata di tutti i fiumi che sfociano nell’estuario del Severn“. Secondo Lloyd, l’assenza di misure adeguate “mette a rischio specie rare e in via d’estinzione e compromettendo l’intero ecosistema del Mare d’Irlanda“.

La strategia “nucleare” inglese è troppo costosa?

Hinkley Point C è considerato un elemento cruciale per il raggiungimento dell’obiettivo di emissioni zero del Regno Unito entro il 2050. La centrale, una volta operativa, dovrebbe generare circa il 7% dell’energia elettrica nazionale. Tuttavia, i continui ritardi e il crescente costo del progetto sollevano interrogativi sulla sostenibilità economica dell’investimento.

Dal 2007, anno in cui EDF aveva previsto che la centrale sarebbe stata operativa entro il 2017, il progetto ha subito numerosi rinvii e aumenti di costi. Nel 2016, dopo l’approvazione definitiva, la data di completamento era stata fissata a giugno 2027 con un costo stimato di 18 miliardi di sterline. Oggi, la cifra è raddoppiata e la data di inaugurazione sempre più incerta. E giusto per non farsi mancare nulla, gli stessi problemi stanno ponendo seri interrogativi sul il progetto gemello di Hinkley Point, la centrale di Sizewell nel Suffolk, che ha visto un’impennata dei costi, arrivando a 40 miliardi di sterline. Stando così le cose, quanto reggerà la strategia nucleare del governo britannico?

