Il nucleare sarà incentivato: ma con le tasse o in bolletta dai cittadini?

Durante un’audizione in Parlamento, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto ha confermato il ritorno del nucleare in Italia. La tecnologia individuata dal governo è quella degli “small modular reactor”, che potrebbero entrare in produzione dopo il 2030. Il mini-nucleare verrà incentivato: ma tramite la fiscalità generale o dai cittadini attraverso le bollette?

Per il governo di destra è diventato un mantra da ripetere a ogni occasione. E non l’ha persa di sicuro Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, nella sua ultima esternazione in Parlamento.

Nucleare, bandiera del governo di destra

Per il governo Meloni, il ritorno al nucleare è diventato il “centro” della politica energetica. Verrà assicurato attraverso la nuova tecnologia degli Small Modular Reactor (SMR). Al momento, è ancora in fase sperimentale ma potrebbe avere la sua prima applicazione industriale entro il 2030.

Perché il ministro Pichetto (che ha anche la delega alla “sicurezza energetica”) ne è diventato il primo paladino? A suo dire questo non significa – come gli viene rimproverato da più parti – rinunciare allo sviluppo delle rinnovabili. “Vogliamo tenere aperte tutte le possibilità, secondo il principio della neutralità tecnologica“.

Il nucleare sarò incentivato dal governo incentivi per fornire energia a basso costo ai settori energivori

Questo non è del tutto vero. Esistono studi dove si dimostra come i costi per la produzione di energia nucleare sono molto più alti rispetto all’utilizzo di altre fonti. Prima fra tutte l’energia prodotta dalle rinnovabili. Ma Pichetto e il governo di destra non deflettono. E rivelano che il loro disegno, alla fine, è quello di far pagare meno l’energia ai settori industriali grandi consumatori di gas.

I quali ora pagano un prezzo dell’energia che è tra i più alti d’Europa. Gli Small Modular Reactor, secondo Pichetto, “serviranno ai grandi centri di consumo o ai grandi impianti energivori per la produzione di acciaio, ferro, ceramica, carta e così via, che costituiscono alcune delle eccellenze italiane riconosciute nel mondo“.

L’Italia ha un costo dell’energia tra i più alti della Ue

Ma i maggiori costi? Non c’è problema, i reattori modulari verranno incentivati. Il ministro Pichetto in Parlamento lo ha così giustificato. “Sicuramente sarà possibile prevedere incentivi, come per eolico, solare, gas e tutte le altre fonti di energia. D’altronde, essendo il mercato previsto anche quello dei grandi impianti energivori e delle società di gestione energetica, la collaborazione tra pubblico e privato vedrà una grossa fetta di investimenti anche da parte di questi ultimi“.

Quali investimenti, in che proporzioni e da parte di chi, il ministro Pichetto non ha detto. Pochi giorni fa aveva rinviato all’inizio del 2025 la presentazione del decreto che dovrebbe sancire il quadro giuridico per il ritorno del nucleare. Ieri, si è limitato a poche cifre che, in realtà, lasciano il progetto ancora con i contorni alquanto vaghi.

Chi paga: fiscalità generale o con le bollette?

Secondo Pichetto, il costo del primo “modular reactor” si dovrebbe aggirare sui “2,5 miliardi e non oltre i 3 miliardi come ha detto qualcuno“. Complessivamente il nuovo programma nucleare dovrebbe coprire tra l’11 e il 22% del fabbisogno energetico. L’entrata in esercizio dei primi moduli a partire dal 2035.

Ma chi dovrebbe pagare per gli incentivi necessari ai privati per non perdere soldi? Su questo il governo ancora non dice. Ma non ci sono molte alternative: attraverso la fiscalità generale o dal consumatore finale attraverso le bollette. Ma in quest’ultimo caso, quello che ecse dalla porta rientrerebbe dalla finestra. Tradotto: con un aumento del costo dell’energia per i consumatori.

Il ministro ha anche contestato che, finora, i progetti della tecnologia Smr hanno avuto risultati negativi. “Non sono falliti. Tra i nove progetti selezionati la settimana dall’Alleanza Industriale Europea sugli Smr, voluta dalla Commissione europea per rafforzare la presenza europea in questo ambito, c’è il NuScale in Romania“.

“ll francese Nuward di Edf è in fase di revisione al fine di diminuire i tempi di costruzione e immissione sul mercato“, ha aggiunto il ministro. Inoltre, “Edf sta aprendo la possibilità ad altri Paesi di partecipare attivamente al progetto, compresa l’Italia“. Infine, “fra i progetti selezionati come prioritari dall’Alleanza Industriale Europea, due sono a guida italiana: Newcleo e Alfred“.

