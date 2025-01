Nucleare, il governo presenta il decreto sui mini-reattori: se ne riparla nel 2027

Ritorno del nucleare in Italia: al “primo consiglio dei ministri utile”, il governo presenterà lo schema di legge delega. Lo ha fatto sapere il ministero per la Sicurezza energetica: sarà la base di partenza per la costruzione di mini-reattori, al servizio principalmente per gli industriali energivori. Scelta una tecnologia ancora in fase sperimentale. Con tutte le incognite del caso, dai tempi di costruzione agli investimenti necessari

A quasi due anni dai primi annunci, si apre il cantiere per il ritorno del nucleare in Italia. E si richiude subito. La “prima pietra” è un decreto di soli 4 capitoli, in cui l’unico atto “concreto” è il quadro giuridico con cui il governo ritiene di poter superare l’ostacolo dei due referendum abrogativi.

Ma come superare l’esito dei due referendum?

E’ lo schema “legale” a cui ha lavorato un gruppo di giuristi e con il quale il governo ritiene di poter superare il voto negativo degli italiani dopo gli incidenti di Chernobyl e di Fukushima. Per tutto il resto, dalla creazione dell’Authority di controllo agli investimenti necessari, se ne riparla fra due anni. Periodo di tempo che sarà dedicato a preparare tutti i decreti attuativi necessari.

Una partenza inevitabilmente lenta. Perché il governo, per il ritorno al nucleare, non guarda tecnologicamente alla “fissione” nucleare e alle grandi centrali di terza o quarta generazione. Gli impianti – per intenderci – a cui sta guardando Emmanuel Macron e che la Corte dei Conti francese ha suggerito di fermare. In attesa di capire meglio lo sviluppo della tecnologia, costi e tempi di realizzazione.

Nucleare, il governo ha scelto la tecnologia Smr (small modular reactor), la stessa “prenotata” da Big Tech per supportare la fame di energia dei Data center

Il governo Meloni, invece, guarda alla tecnologia indicata come Smr, small modular reactor. Sono reattori di piccole dimensioni, costruiti a moduli, con fasi realizzative meno complesse. E con capacità ridotte anche 2-300 megawatt. Contro i 1000 e oltre dei grandi impianti attualmente esistenti. Peccato che anche i più ottimisti pensano che i primo mini-reattori con tecnologia Smr possano essere allacciati alla rete non prima del biennio 2031-32.

Una tecnologia a cui stanno guardando i Big Tech, da Amazon a Google ai grandi data center per l’Intelligenza artificiale, per poter sostenere la grande fama di energia dei supercomputer che vengono utilizzati. Ma va anche detto che i Big Tech hanno una forza finanziaria per la quale possono permettersi di sostenere costi ed eventuali ritardi.

Ma andiamo con ordine e partiamo dallo schema legale con il quale si pensa di superare l’esito dei due referendum. Nella legge delega si ricorda come i due referendum sarebbe un ostacolo insuperabile solo se nel caso in cui non intervenga “successivamente all’abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico né delle circostanze di fatto”. A supporto si cita la sentenza della Corte costituzionale del 2012.

Secondo quanto è scritto nella legge delega, il “mutamento” si è verificato. Perché siamo di fronte – sempre secondo il governo – a una situazione energetica diversa e l’uso del nucleare appare come necessario e c’è stata “una cesura netta rispetto agli impianti nucleari del passato”.

Il governo vuole il ritorno a una politica nucleare come soluzione contro i rincari del prezzo dell’energia elettrica

Perché il governo ritiene che il nucleare sia necessario? I vari esponenti della maggioranza lo hanno sostenuto a più riprese (così come i moderati da Renzi a Calenda e qualche Pd): per avere energia elettrica a prezzi inferiori agli attuali. In pratica, come risposta all’aumento dei costi dell’energia dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Ma come ha ricostruito il sito specializzato Qualenergia “a fronte di 8-16 GW di nucleare che forse si faranno da qui al 2050, le sole rinnovabili hanno aggiunto 7,5 GW di potenza e lo storage è cresciuto di 2,1 gigawatt. In altre parole, se si investisse di più in rinnovabili e batterie si potrebbe raggiungere lo steso risultato – se non superiore – senza avventurarsi ancora sul terreno “impervio” del nucleare.

Tra gli altri punti presi in esame dal provvedimento annunciato ieri troviamo l’istituzione di un’autorità indipendente, competente per la sicurezza nucleare. Nonché una delega al governo perché predisponga stilare un programma “finalizzato allo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare. La quale concorra alla strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica al 2050”.

Gli operatori garantiranno i costi di smantellamento

Da chiarire il passaggio in cui si prevede che il governo ottenga il riconoscimento di titoli da parte di autorità estere per essere abilitati all’uso di tecnologie nucleari. Il che farebbe presupporre che lo Stato o joint venture pubblico-privato realizzino centrali all’estero per importare energia in Italia.

Infine, i promotori dei progetti nucleari dovranno fornire garanzie finanziarie per coprire i costi di costruzione, gestione e smantellamento degli impianti. Il che apre anche tutto il discorso relativo “a chi paga”. Nonché all’apertura a soggetti privati (anche stranieri) che partecipino all’investimento e in quale quota concorrerà lo Stato. Ma anche in questo caso, l’appuntamento è rinviato al 2027.

