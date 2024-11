Nucleare fuori dal piano Enel per l’Italia

Nucleaare fuori dal piano Enel per l’Italia: il n.1 Flavio Cattaneo non lo considera nel nuovo piano presentato a Roma. “E non lo sarà nemmeno nel prossimo”.

Nucleare fuori… / “Parliamo di almeno 10 anni, non sarà neppure nel prossimo piano”

“In Italia non aumentiamo la generazione di energia e aumentiamo il consumo. Questo è un problema. Anche perchè non abbiamo il nucleare come in Francia e Spagna. E abbiamo visto cosa è successo in Germania, quando hanno deciso di copiare l’Italia e chiudere il nucleare, con i prezzi che sono aumentati“. Lo ha affermato Flavio Cattaneo, Amministratore Delegato di Enel, durante la presentazione alla comunità finanziaria del Piano Strategico di Gruppo 2025-2027. Catteneo ha detto di non aspettarsi grossi cambiamenti nei prezzi dell’energia in Italia.Con riguardo al nucleare, ha messo in chiaro che “parliamo di almeno 10 anni, quindi il nucleare non è considerato in questo piano e non lo sarà nemmeno nel prossimo piano“.

12 miliardi di investimenti nelle rinnovabili (+15% al 2027)

Gli investimenti totali lordi del Gruppo nel Piano 2025-2027 ammontano a circa 43 miliardi, (+7 miliardi rispetto al Piano precedente). L’Enel prevede di destinare: