Nucleare 2/ Debacle in Francia: 12 anni di ritardi, 10 miliardi di extra costi

Edf, il colosso di stato della Francia, ha annunciato che la nuova centrale nucleare di Flamanville in Normandia non entrerà in servizio a settembre. Durante la fase di avvio sono stati riscontrati alcuni problemi. Se ne riparlerà a fine autunno.

Per i detrattori del nucleare è una manna caduta dal cielo. Anni di rinvii, costi quadruplicati, problemi di sicurezza che si aggiungono anno dopo anno: non mal per l’impianto che avrebbe dovuto essere – ai tempi dell’annuncio del progetto – il fiore all’occhiello della nuova tecnologia Epr.

I brevetti appartengono a Electricité de France, il colosso di stato dell’energia che per colpa (anche) di Flamanville ha costretto l’Eliseo a intervenire finanziariamente per evitare il tracollo, delistandolo della Borsa.

La sigla Epr indica un reattore nucleare europeo ad acqua pressurizzata, nucleare di terza generazione avanzata progettato per fornire alla rete una potenza nominale di circa 1600 MW. Una sorta di gioiello della corona del principale gruppo nucleare al mondo.

In Francia, la centrale nucleare di Flamanville è costata 10 miliardi in più di quanto preventivato

Ma nulla è mai andata per il verso giusto: i costi passati da 3,3 a 13,2 miliardi, una inaugurazione prevista per il 2012 slittata inesorabilmente anno dopo anno. L’ultimo rinvio è stato così commentato dall’associazione Greenpeace che non deve nemmeno farci campagna contro: “Il feuilleton continua”.

E’ vero che di mezzo c’è stato l’incidente di Fukushima: come avvenuto per Chernobyl, ogni incidente di questo tipo alza il livello delle norme di sicurezza. Ma non basta per spiegare dieci anni di ritardi.

Il gruppo Enel aveva acquistato il 12,5% di Flamanville

A causa dell’aumento dei costi il gruppo Enel che aveva acquistato il 12,5% di Flamanville, dopo i primi rinvii ha precipitosamente ceduto la sua quota.

Gusto per spiegare come non ne va una dritta, basta ricordare l’ultimo episodio accaduto solo pochi giorni. L’inizio del processo che porta alla reazione nucleare a catena nel reattore – e ne segna l’inizio del funzionamento – è stato lanciato lunedì 2 settembre.

Ma due giorni dopo “si è verificato un arresto automatico a causa di un errore umano, come si legge ina nota ufficiale di Edf, “poche ore dopo il via libera definitivo da parte dell’Autorità di sicurezza nucleare”.

Anche la centrale di Okiluoto, in Finlandia (tecnologia Epr) ha accumulato 13 anni di ritardi

Del resto, problemi simili hanno accompagnato la costruzione della centrale di Okiluoto in Finlandia, sempre tecnologia Epr, che doveva iniziare la produzione in rete nel 2009, mentre l’entrata in esercizio effettiva è avvenuta solo due anni fa.

Per la cronaca, Flamanville e Okiluoto sono gli unici due impianti nucleari realizzati negli ultimi quindici anni in Europa. Per lo più, le centrali sono state chiuse, dalla Svizzera alla Germania. L’Italia ancora prima con il referendum che si è tenuto a metà anni Ottanta dopo l’incidente di Chernobyl.

Ma la Francia non demorde: Macron ha promesso la costruzione di altri tre impianti e il governo conservatore inglese aveva puntato sul rilancio della centrale di Hinkley Point (già in ritardo con costi lievitati).

Ma – in realtà – il settore punta molto sulla ricerca in corso che riguarda la tecnologia Smr, centrali di taglia ridotta, modulare, con minori problemi di sicurezza e di rilascio di scorie. Al mondo la stanno sperimentando in tanti, ma nessuno le prime mini-centrali potrebbero essere in funzione non prima del 2030-32.

Il governo di destra italiano ne è un grande sostenitore, come hanno ricordato i ministri Adolfo Urso e Gilberto Pichetto durante i loro interventi al Forum di Cernobbio. Governo che ha mosso le sue aziende di punta, da Enel a Snam, da Ansaldo Nucleare a Saipem per partecipare al grande marketing del rilancio del nucleare.

Se ne sta in disparte Eni, che ha preferito da tempo partecipare alla sperimentazione in corso con uno spin off del Mit di Boston: ma in questo caso parliamo di fusione nucleare (in pratica, ricreare l’energia delle stelle) e non di fissione su cui si basano tutte le centrali esistenti.

Ma anche in questo caso parliamo di una tecnologia di cui si potrebbe avere una prima sperimentazione industriale non prima del 2030. Potrebbe essere una grande rivoluzione ma lo si dice da almeno 30 anni a questa parte.

