Nucleare, “l’inferno” dei costi: in Uk 163 miliardi per dismettere una centrale

Nucleare: i costi per la dismissione della storica centrale di Sallefield in Gran Bretagna, chiusa oltre 20 anni fa, sono ulteriormente saliti. Il conto aggiornato parla ora di 163 miliardi di euro (136 miliardi di sterline). L’impianto, nella regione della Cumbria, è anche uno dei depositi di scorie nucleari più grandi d’Europa. Ospita anche fusti provenienti dall’Italia.

Si fa presto a sostenere, come sta avvenendo in Italia negli ultimi mesi, il ritorno del nucleare. Si fa presto a sostenere che le centrali di nuova generazione sono l’ideale per accompagnare le rinnovabili (attra)verso la transizione energetica. Oppure che siano fondamentali per sostenere la crescente domanda di energia in arrivo dai data center legati all’Intelligenza artificiale. Peccato che nessuno parli mai di costi, né tanto meno chi dovrebbe pagare il conto finale.

La spiegazione appare in tutta la sua evidenza se guardiamo al dibattito in corso nel Regno Unito. Dove è appena stato aggiornato il costo della dismissione di una delle centrali storiche del Paese, chiusa dal 2003. Si trova in Cumbria, nel Lake District a confini con la Scozia ed è composta da 4 reattori da 49 megawatt l’uno.

Il decommissioning della centrale di Sallefield ha visto i suoi costi aumentare del 20% dal 2019

I costi di bonifica, i cui lavori dovrebbero durare fino al 2125, sono saliti quasi del 20% dall’ultimo inventario del 2019. Esattamente il 18,8% in più, secondo il National Audit Office (Nao), l’organismo indipendente di controllo della spesa pubblica del Regno Unito. Ul sito – considerato uno dei più pericolosi al mondo – è stato definito da un ex membro del governo un “pozzo senza fondo di inferno, denaro e disperazione”.

Il sito nucleare di Sellafield, inaugurato nel 1947, fu scelto per produrre plutonio per scopi militari. Nel 1956 divenne anche la prima centrale nucleare al mondo a esportare elettricità su scala commerciale. La produzione di energia è stata interrotta nel 2003. Da allora si è dedicata al trattamento e allo stoccaggio di scorie radioattive, anche provenienti da altri Paesi, come Italia e Svezia.

Dal 2022 è iniziato il decommissioning, ossia lo smantellamento e la bonifica del sito. Tuttavia, il completamento del deposito definitivo per le scorie è stato rinviato al 2050. Obbligando la centrale nucleare di Sellafield a continuare la gestione delle scorie, con un aumento dei costi di oltre 2 miliardi all’anno.

