Nucleare: l’Europa è recidiva e si mette nelle mani della Corea

Per il rilancio del nucleare, l’Europa sceglie la Corea del Sud e la sua tecnologia. Lo ha già fatto la Repubblica ceca, ma trattativa sono in corso anche con Olanda, Svezia, Regno Unito e Polonia. Sconfitte, per il momento, le ambizioni della francese Edf e dell’americana Westinghouse

Nonostante le polemiche e gli appelli della comunità scientifica, l’Europa vuole intraprendere la strada del rilancio del nucleare per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’economia. In particolare, per centrare il traguardo net zero nella produzione di elettricità.

Ma l’Europa potrebbe ripetere l’errore commesso con il fotovoltaico. Così come per le forniture dei pannelli dipende dalla Cina, così per il rilancio del nucleare si sta mettendo nelle mani della Corea del sud.

Nucleare Ue: per i nuovi impianti la Corea in trattativa con Olanda, Slovenia, Gran Bretagna e Polonia

La società Korea Hydro & Nuclear ha appena chiuso un contratto per la fornitura di quattro reattori per la Repubblica Ceca da 1,7 miliardi di dollari. Inoltre, sta conducendo uno studio di fattibilità con l’Olanda ed è in trattative Regno Unito, Polonia e Slovenia che potrebbero portare a dieci il numero di reattori esportati nei prossimi 10 anni.

Eppure, l’Europa avrebbe il suo campione da utilizzare nello sviluppo del nucleare. Si tratta di Electricité de France (Edf), che è uno dei leader mondiali del settore. Ma al società sta incontrando difficoltà con gli impianti di nuova generazione, al punto che la più recente delle sue centrali in Normandia ha accumulato un ritardo di dodici anni.

Al contrario, la tecnologia coreana è affidabile, mediamente rispetta i tempi di consegna dei contratti e costa anche meno. Sempre che inseguire il nucleare abbia senso e i bilanci dei Paesi Ue se lo possano permettere visto che i cantieri sono tutti sulle spalle della spesa pubblica.

