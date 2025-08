Dal governo 7,5 milioni per sostenere il nucleare e zero alle rinnovabili

Il fronte della associazioni ambientaliste e degli operatori “green” polemizza con il governo: nella legge delega sul nucleare stanzia 7,5 milioni in due anno per finanziare campagne informative. Mentre non ha mai fatto nulla di analogo per le rinnovabili

Nel disegno di legge delega sul nucleare in discussione in Parlamento è previsto uno stanziamento per finanziare campagne informative e attività di comunicazione rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere la sicurezza e l’accettabilità dell’energia atomica. Una somma da impiegare nel 2025 e 2026 per sostenere la rinascita del nucleare in Italia. A sollevare la questione è il Coordinamento Free, la principale rete italiana che raccoglie associazioni e organizzazioni attive nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Coordinamento, si tratterebbe di un’iniziativa senza precedenti: «Non ricordiamo stanziamenti simili per politiche di informazione volte a promuovere l’efficienza energetica o a sostenere l’accettazione delle rinnovabili nei territori – afferma il presidente Attilio Piattelli –. Eppure, è proprio su questi fronti che c’è un estremo bisogno di coinvolgere i cittadini e informare con trasparenza».

Secondo i sondaggi, il 93% è favorevole a un maggiore impegno per le fonti rinnovabili, il 91 non ositerebbe un impianti nucleare vicino a casa

Secondo Free, in un contesto di risorse pubbliche limitate, questa scelta risulta tanto più grave se si considera il chiaro orientamento dell’opinione pubblica. I sondaggi parlano chiaro: il 91% degli italiani non vorrebbe una centrale nucleare nelle vicinanze della propria abitazione e il 93% è favorevole a un maggiore impegno del governo per le fonti rinnovabili.

Il piano nazionale per il nucleare – sostenuto dall’attuale maggioranza di governo – prevede l’installazione di 0,4 GW di piccoli reattori modulari (SMR) entro il 2035, con l’obiettivo di arrivare a 7,6 GW entro il 2050, cui si aggiungerebbero 0,4 GW da fusione. Una tecnologia ancora in fase sperimentale. Numeri di gran lunga inferiori se paragonate con le installazioni rinnovabili: nel solo 2024 in Italia sono stati installati 7,48 GW di nuovi impianti da fonti pulite.