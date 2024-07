Nucleare all’italiana? Caro Pichetto, “no, grazie”

Il nucleare all’italiana del ministro Pichetto fa ancora discutere. Un gruppo qualificato di scienziati italiani riuniti nell’Associazione Energia per l’Italia ha predisposto una lettera aperta per il ministro, su cui chiede l’adesione di tutti i cittadini (qui). Ci scrive anche un lettore bene informato, Giuseppe Marone, che ci dà notizia dei tre progetti di mini centrali nucleari di quarta generazione SMR in corso nel mondo.

La lettera aperta degli scienziati

Ecco il testo delle lettera aperta:

“Gentili rappresentanti dei cittadini italiani. Membri del Governo,

Il ministro dell’ambiente on Gilberto Pichetto Fratin ha recentemente espresso la volontà di introdurre l’opzione nucleare nel PNIEC (Piano Nazionale Energia e Clima). In particolare, si ipotizza che il nostro Paese possa produrre il 20% del fabbisogno della sua energia elettrica al 2050 tramite energia nucleare, 140 TWh, e nello specifico questa produzione dovrebbe avvenire tramite SMR (Small Modular Reactors).

Fra 58 e 174 mini centrali: impossibile

Ottenere questo quantitativo richiederebbe l’installazione di almeno 17,5 GW di potenza ipotizzando che ciascun GW possa fornire 8 TWh. Questo corrisponde a un numero che varia da 11 a 18 reattori tradizionali di potenza 1-1,6 GW ciascuno.

Con l’opzione SMR, che è quella indicata, ipotizzando potenze di 100-300 MW il numero di reattori da installare potrebbe andare da 58 a 175. Questo numero così elevato di reattori, ciascuno dei quali richiederebbe uno specifico processo autorizzativo, dovrebbe essere istallato entro il 2050. Addirittura, le ultime dichiarazioni del Ministro (25 giugno 2024) parlerebbero di un “10-11% di produzione elettrica da nucleare” entro il 2030, cioè tra solo sei anni.

Dall’inizio del millennio la nuova potenza installata nell’intera unione europea è di soli 3,2 GW (due soli reattori da 1,6 GW), ipotizzando che il reattore di Flamanville 3 possa essere avviato entro il 2024.

Una tecnologia “embrionale”

Potrà realisticamente il nostro Paese da solo avviare nei prossimi 25 anni una quantità di potenza nucleare che è cinque volte tutta quella installata nell’intera Unione europea negli ultimi 25 anni?

E per di più può farlo utilizzando una tecnologia come quella degli SMR che è ancora embrionale? Ricordiamo che il termine “modular” implica una produzione in serie, ma al momento siamo ancora a livello di prototipi: non è possibile prevedere se da questi prototipi si possa effettivamente giungere a una produzione su vasta scala.

Inoltre, il nostro Paese ha oramai perso buona parte delle competenze tecnico-ingegneristiche per costruire nuovi reattori nucleari. E purtroppo, da decenni, non riesce nemmeno a individuare un sito ove costruire il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. Quanto altro tempo passerà solo per indicare un numero elevato di siti per le nuove centrali nucleari?

Mentre nel mondo l’installazione di nuova potenza nucleare procede a rilento e nel 2023 è calata di circa 0,6 GW a causa dei reattori dismessi, quella di fonti rinnovabili come eolico e fotovoltaico nello stesso anno è aumentata di ben 510 GW.

Oggi le tecnologie di accumulo (chimico e gravitazionale) sono in grande crescita. I nuovi avanzamenti tecnologici possono avere uno sviluppo significativo in tempi molto brevi. Ad esempio la Cina, che nel 2008 produceva energia elettrica da fotovoltaico per soli 100 TWh, in 15 anni è arrivata a produrne ben 580 TWh (dato 2023), sorpassando la produzione da nucleare (437 TWh), di cui al momento è leader mondiale.

Sottraiamo risorse alle rinnovabili

Sicuramente le innovazioni tecnologiche introdotte con i reattori di nuova generazione sono interessanti. Tuttavia, si tratta di soluzioni note già dagli anni ’50 (reattori raffreddati a metalli fusi come sodio, piombo o la miscela eutettica piombo-bismuto) e che fino ad ora non hanno visto uno sviluppo significativo al di là dei prototipi. Appare difficile che questo sviluppo possa avvenire nei tempi brevi richiesti per la transizione ecologica.

Ricordiamo che secondo i modelli sviluppati dall’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) per avere una possibilità di limitare il riscaldamento globale entro 1,5 °C è necessario a livello mondiale:

-raggiungere il picco delle emissioni di CO 2 entro il 2025;

-attuale una riduzione del 40% delle emissioni entro il 2030;

-arrivare allo “zero netto” entro il 2050.

È impossibile che il nucleare nel nostro Paese possa contribuire ai primi due obiettivi, e appare molto difficile che possa dare un contributo significativo al raggiungimento del terzo, soprattutto se si scegliesse una soluzione che di fatto non esiste ancora nel mondo dal punto di vista commerciale come gli SMR.

Da rivedere gli scenari del PNIEC

Riteniamo che l’intero comparto della ricerca debba ricevere finanziamenti adeguati, incluso quello sul nucleare, area che ha importanti applicazioni ad esempio in campo medico. Tuttavia, è necessaria una netta distinzione tra ricerca e soluzioni tecnologicamente affermate: un ritorno all’energia nucleare in Italia non potrebbe fornire un contributo significativo alla decarbonizzazione del nostro sistema elettrico, né nel breve periodo e nemmeno in tempi più lunghi.

Per i motivi sopra esposti, riteniamo indispensabile rivedere gli scenari proposti nel PNIEC che prevedono l’impiego del nucleare, perché tali ipotesi, oltre a essere palesemente irrealizzabili, sottrarrebbero importanti risorse all’obiettivo della decarbonizzazione per il nostro Paese.„

Ecofollie? No, solo eco(nomo)follia

“Ho letto su FT una sintesi dell’intervista al ministro Pichetto Fratin su SMR (Small Modular Reactor), da voi puntualmente riportata. “Preoccupante” e’ l’eufemismo con cui si possono commentare queste posizioni.

Fermo restando che attualmente non esiste una filiera produttiva di questi sistemi, va pero’ detto che ufficialmente (per lo meno in base a quanto disponibile in letteratura) oggi esistono 2 impianti in funzione (Russia, Cina) ed uno in costruzione (Argentina).

Per quanto riguarda l’impianto in Argentina (CAREM 25, la cui costruzione risulta iniziata nel 2014), in realta’ non si capisce che cosa abbia di modulare, dal momento che si tratta di un piccolo reattore da 25 MWe in esemplare unico.

L’impianto cinese da 210 MWe di Shidao Bay (che e’ contestualmente classificato come di IV gen) e’ recentemente entrato in produzione commerciale nel dicembre del 2023.

L’impianto russo (Akademik Lomonosov) e’ un sistema trasportabile galleggiante, costituito da 2 reattori gemelli da 35 MWe. Interessante dal punto di vista ingegneristico, dubito che possa mai essere applicabile in Italia.

SMR; due precedenti e mezzo, e…

Per avere un quadro aggiornato di questi sistemi pero’ si puo’ fare riferimento ad un recentissimo report edito dal think-tank Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Il titolo del report e’ piu’ che eloquente: “Small Modular Reactor: still too expensive, too slow, to risky”

Una sintesi dei dati riportati nel report:

SMR(?) Argentino:

-tempo stimato di costruzione: 4 anni;

-tempo reale di costruzione (ad oggi): 13 anni;

-ovverrun dei costi (ad oggi): 700%

SMR Russia:

-tempo stimato di costruzione: 4 anni;

-tempo reale di costruzione: 13 anni;

-ovverrun dei costi (stima 2015): 400%

SMR Cina:

-tempo stimato di costruzione: 4 anni;

-tempo reale di costruzione: 12 anni;

-ovverrun dei costi (stima 2016): 300%

Servono ulteriori commenti? Il governo ha parlato di “ecofollie” a proposito delle fonti rinnovabili. Come vogliamo definire questa ipotesi? Eco(nomo)follie?

Cordiali saluti e un sincero ringraziamento per la vostra costante attivita’ di debunking di fake news.„



