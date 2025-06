Nucleare, all’Europa costerà 241 miliardi: buona parte pagati dai cittadini

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

I piani di espansione dell’energia nucleare dei paesi dell’Unione europea richiederanno 241 miliardi di euro di investimenti. E nuovi strumenti di finanziamento per abbassare il rischio degli ingenti costi a favore di investitori privati. Lo ha annunciato la Commissione europea, ricordando che il nucleare fa parte della strategia al 2050 di Bruxelles per l’uscita dai combustibili fossili.

Nucleare, ma chi paga? La domanda è sempre la stessa quando si parla di rilancio della “fissione” per la produzione di energia elettrica. Perché sono “atomici” anche i costi per la costruzione di impianti: impegnano moltissime risorse finanziaria nella prima fase dei cantieri e della messa in esercizio. Mentre gli ammortamenti sono su tempi lunghissimi e sono convenienti i prezzi che i ribaltano sulle bollette.

Il problema, quindi, riguarda la prima fase di ogni progetto nucleare. Oltre a quelli finali, con la gestione delle scorie: ma essendo lontano nel tempo, il relativo finanziamento viene affrontato solo da un punto di vista “teorico”. La prossima generazione provvederà.

Con il nucleare, il governo italiano vuole raggiungere una quota pari al 10-12 per cento di produzione elettrica entro il 2050

L’annuncio da parte della Commissione sottintende che ci saranno fondi in arrivo da parte di Bruxelles per venire incontro ai piani dei singoli Stati membri. In sostanza, indipendentemente che la gestione avvenga da società pubbliche o private, l’avvio dei lavori sarà garantito dai soldi delle tasse dei cittadini. Una fortuna per il governo italiano che – nelle intenzioni – vuole raggiungere una quota superiore al 10% di produzione elettrica da nucleare entro il 2050.

E’ vero che il governo Meloni non intende costruire centrali di grandi dimensioni. Ma si affida alla “prossima” tecnologia Smr (small modular reactor). Reattori che vengono assemblati industrialmente e poi portati in loco per essere montati nel sito scelto. Ma stiamo comunque parlando di impianti che costano 1 miliardo ogni 300 megawatt di potenza installata.

Come è avvenuto in tutta Europa anche nei decenni passati, non c’è progetto nucleare che non parta da un contributo da parte di fondi pubblici. Per i costi eccessivi dell’ultima centrale inaugurata nella Ue (l’impianto di Flamanville, in Normandia) è dovuto intervenire il governo francese per rimettere in sesto i conti di Edf, la società che detiene i brevetti della tecnologia Epr. Flamanville ha avuto 12 anni di ritardi sui tempi previsti inizialmente. E una spesa lievitata da 3,5 a 19 miliardi di euro.

In Finlandia, i costi della nuova centrale nucleare di Olkiluoto sono arrivati a 11 miliardi contro i 3 miliardi previsti inizialmente

Lo stesso è accaduto per la centrale di Olkiluoto, in Finlandia. Il governo di Helsinki ha avuto gli stessi problemi francesi, avendo scelto a sua volta la tecnologia Epr. Alla fine, i nuovi reattori sono costati 11 miliardi (contro i 3 previsti inizialmente) e una decina di anni di ritardo.

Non a caso, qualche mese dopo l’inaugurazione, i vertici del gruppo energetico finlandese Fortum che gestiscono l’impianto hanno pubblicato un documento in cui hanno spiegato l’importanza dell’intervento pubblico. “Senza il coinvolgimento dello Stato non sarebbe possibile la realizzazione di nuove centrali nucleari“. In altre parole, i privati da soli non si accollerebbero i costi di costruzione.

C’è poi il caso della Svezia: i piani della Svezia per contribuire a contrastare il cambiamento climatico prevedono un rilancio della produzione di elettricità grazie elle centrali nucleari. Ma serviranno almeno 400 miliardi di corone (38 miliardi di dollari).

E come saranno finanziati? Sostanzialmente, da prestiti governativi e garanzie sul costo dell’energia, con prezzi che garantiranno gli investimenti dei privati. Il governo vuole realizzare 2.500 MW di nuova produzione da nucleare entro il 2035, l’equivalente di due nuovi reattori, e 10 nuovi reattori un decennio dopo.

Il caso della Svezia e della Gran Bretagna

Per rendere il programma economicamente conveniente, interverrà il governo di Stoccolma. Il piano prevede la costruzione di 4-5 nuove centrali, con una capacità installata di 4-6mila MW. Lo Stato dovrebbe prestare alle aziende nucleari il 75% dei costi di costruzione delle centrali. Mentre i privati si limiteranno al 25% e anche i costi eccedenti dovrebbero essere finanziati nelle stesse proporzioni.

Per finire il giro d’Europa, arriviamo in Gran Bretagna. Londra potrebbe aver bisogno di 42 miliardi di euro per la centrale nucleare di Sizewell C, in programma nel sud-est dell’Inghilterra. Quasi il doppio della stima iniziale di EDF, a cui i britannici si sono affidati per la costruzione dei nuovi reattori.

Ma il tema dei costi – come anticipato – riguarda anche la gestione delle scorie. Tornando in Francia, si prevede che il nuovo progetto di stoccaggio dei rifiuti nucleari aumenterà fino a 37,5 miliardi di euro. Il dato è stato comunicato dall’Agenzia nazionale per i rifiuti nucleari. In aumento rispetto alla precedente stima di circa 25 miliardi di euro. Il grande deposito delle scorie, per la cronaca, è ubicato nella Francia orientale, tra due città vinicole: Reims e Nancy.

