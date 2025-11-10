Nubi nere sul made in Germany: “Futuro a rischio”

Nubi nere sull’auto made in Germany: “Futuro a rischio”, dice uno dei più noti economisti tedeschi, Moritz Schularick. “Il loro futuro è a rischio, almeno nella forma in cui si trovano oggi”.

Nubi nere sull’industria tedesca: “Tutto cambia con l’elettrico e la guida autonoma…”

Schularick, presidente dell’Istituto di Economia Mondiale di Kiel, ha scatenato un vespaio di polemiche. Le reazioni stizzite non sono mancate, anzitutto da Hildegard Müller, n.1 dell’Associazione tedesca dell’industria auto (VDA), che parla di “previsioni assurde”. Ma i temi messi sul piatto dall’economista stanno facendo molto discutere, visto anche il progressivo deterioramento di bilanci dei big tedeschi. Il ragionamento di Schularick in soldoni è questo: i tempi stanno cambiando e la situazione di oggi non ha più nulla a che fare con l’industria automobilistica di appena 15 anni fa. C’è l’elettrificazione, che ha costretto tutti all’ottimizzazione dei costi. Ma c’è anche l’arrivo della guida autonoma, che potrebbe diventare una realtà nei prossimi anni. E c’è un rifiuto dell’acquisto dell’auto da parte delle nuove generazioni, a favore di utilizzi meno impegnativi anche sul piano economico come il noleggio a breve. Per questo Schularick paventa il tramonto dei principali marchi tedeschi. Almeno per come sono conosciuti e strutturati oggi.

VW, Mercedes e BMW rischiano la fine della Volvo, assorbita dai cinesi

“Penso che Volkswagen, BMW e Mercedes probabilmente non esisteranno più nella loro forma attuale entro la fine del decennio, data la situazione attuale dell’industria tedesca”, ha scandito l’economista intervistato dalla rete televisiva ARD. Portando come esempio il caso della svedese Volvo, tuttora viva e vegeta, ma solo dopo essere stata rinvigorita dall’ingresso nel gruppo cinese Geely, nel 2010. E citando il rischio che i big tedeschi restino nelle retrovie nella nuova era della guida autonoma, “la prossima rivoluzione”. Le sue parole arrivano a pochi giorni dalle allarmanti notizie arrivate da un fiore all’occhiello del made in Germany come la Porsche, che ha perso il 95% dei profitti. E fanno riflettere anche alla luce di quanto detto dal n.1 di Renault, Francois Provost: “Le famiglie europee non possono più permettersi un’auto nuova. Troppo costosa, con i prezzi aumentati del 30% negli ultimi 5 anni”. Insomma, è tutta l’industria europea ad avere il fiato corto, con i big dell’auto ad accusare la UE di avere appesantito i costi con troppe norme.