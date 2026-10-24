Novità Volvo: Suv da 810 km, camion da 700 più pala ed escavatore

L’elettrico di Volvo approda a Rimini, ad Ecomondo. Appuntamento dal 3 al 6 novembre 2026, alla Fiera di Rimini. Il Gruppo, un nostro campione con la premiazione ai Vaielettrico Awards, sarà presente con Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment, Volvo Car Italia e Volvo Financial Services. Novità elettriche con il camion con 700 km di autonomia, la pala gommata L90 Electric, l’escavatore EWR150 Electric e Volvo EX60: il suv elettrico con autonomia da 810 km che ricarica 340 km in 10 minuti.

Ad Ecomondo il debutto di FH Aero Electric Extended Range con 700 km di autonomia

Alla fiera di Rimini ci sarà il tributo al primo secolo di attività con la presentazione in anteprima nazionale del nuovo Volvo FH Aero 100 Years Edition, modello celebrativo realizzato per festeggiare il centenario del marchio Volvo. E sul fronte elettrico? Debutta il nuovo Volvo FH Aero Electric Extended Range e qui sale l’autonomia. Il camion elettrico con la nuova tecnologia e-axle e la maggiore capacità energetica installata a bordo raggiunge fino a 700 km di autonomia con una singola ricarica. Nuove prospettive per le rotte di lungo raggio.

La fiera è anche un momento di divulgazione sul funzionamento del camion elettrico. Nello stand sarà installata una colonnina di ricarica Fleet220 per mostrare ai visitatori come la ricarica possa integrarsi nelle operazioni quotidiane delle aziende di trasporto e accompagnare l’evoluzione verso l’elettrificazione.

Giovanni Dattoli, amministratore delegato Volvo Trucks Italia sottolinea il percorso green. «A Ecomondo vogliamo mostrare come il futuro del trasporto si costruisca attraverso tecnologie diverse ma complementari. Il Volvo FH Aero 100 Years Edition celebra il percorso che ci ha portato fin qui, mentre il nuovo FH Aero Electric Extended Range e le nostre soluzioni alimentate con carburanti rinnovabili dimostrano come l’innovazione stia già offrendo ai clienti strumenti concreti per ridurre le emissioni senza compromettere produttività ed efficienza. Da cento anni sviluppiamo tecnologie al servizio delle persone e delle imprese e continuiamo a farlo con lo stesso obiettivo».

Nuova macchine elettriche da lavoro: la pala L90 Electric

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) ha annunciato la presenza a Rimini con nuove macchine elettriche da lavoro, che vanno ad aggiungersi alla sua offerta di soluzioni a emissioni zero. La pala gommata L90 Electric e l’escavatore gommato EWR150 Electric sono le ultime novità introdotte sul mercato e «che supportano le ambizioni dei clienti di non dipendere dai combustibili fossili».

In concreto a Rimini si parlerà della prima pala gommata elettrica della sua categoria, la L90 Electric da 15 tonnellate definita una «soluzione “multi-talento” adatta ad un’ampia gamma di lavori». Dove può operare? Movimentazione di materiali industriali, la silvicoltura, l’agricoltura e la paesaggistica, le cave e le miniere, i rifiuti e il riciclaggio. La L90 Electric si caratterizza per la trasmissione progettata da Volvo, costruita appositamente per la piattaforma elettrica. Interessante l’autonomia: opera per circa 6 ore di funzionamento nella maggior parte delle applicazioni di media intensità e fino 8 ore nelle applicazioni più leggere. Sul fronte digitale gli operatori possono accedere alle funzioni e ai kit dall’interfaccia intuitiva, che integra il Volvo Co-Pilot e la videocamera posteriore, se in dotazione.

L’escavatore gommato EWR150 Electric: autonomia fino a 10 ore

Novità anche con il primo escavatore gommato EWR150 Electric da 15-17 ton, una soluzione compatta per l’uso in città e in spazi ristretti. Una macchina polivalente progettata per molteplici applicazioni nei settori dell’edilizia, dei lavori stradali, dell’installazione di servizi e della paesaggistica. Non manca la comparazione con altri brand. «Mentre altri produttori offrono opzioni elettriche convertite per questo tipo di macchina, l’EWR150 Electric viene fornito dalla fabbrica – il che lo rende una soluzione significativamente più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai suoi concorrenti, offrendo un costo totale di proprietà inferiore».

L’innovazione è il nuovo sistema di trasmissione. Un motore di traslazione elettrico, abbinato a un sistema idraulico di recupero dell’energia del braccio, contribuisce a garantire un’autonomia operativa più lunga, in genere fino a 10 ore, a seconda dell’applicazione e grazie alle sue batterie all’avanguardia.

Ad Ecomondo spazio anche al Volvo Connect e ai Site Solutions, le soluzioni per «l’incremento della produttività, l’azzeramento dei fermi macchine e la riduzione di costi ed emissioni con la possibilità di avere a disposizione gli esperti delle nuove tecnologie e servizi di Volvo Construction Equipment».

Volvo EX60: il suv elettrico con autonomia da 810 km e ne ricarica 340 in 10 minuti

Volvo Car Italia porta a Ecomondo Volvo EX60, il SUV medio premium. Usa la tecnologia a 800V e può raggiungere un’autonomia di ben 810 chilometri, «la più elevata della categoria, con una singola ricarica nella configurazione a trazione integrale. Questo non solo la rende l’elettrica con la maggiore autonomia mai realizzata da Volvo Cars, ma stabilisce un nuovo standard di riferimento per il segmento di appartenenza. Analogamente, da primato è anche la velocità di ricarica: l’EX60 può infatti aggiungere fino a 340 km di autonomia in soli 10 minuti presso una stazione di ricarica rapida ultrafast».

Volvo EX60 è ricca di tecnologia. L’Intelligenza Artificiale, che gestisce alcune funzioni dell’auto, «ne garantisce un livello superiore di sicurezza e consente un’interfaccia utente inedito e rivoluzionario. Di fatto, grazie a Gemini, l’assistente IA di Google, gli occupanti possono a tutti gli effetti conversare con l’auto per scambiare informazioni».

Oltre il dato elettrico, le emissioni si riducono grazie ai materiali riciclati (soprattutto i rivestimenti interni) e soluzioni d’avanguardia per la produzione come il megacasting (che sostituisce con un’unica pressofusione oltre un centinaio di parti più piccole). Infine la tecnologia cell-to-body (con le batterie integrate nella struttura del telaio).

EX60 è la prima auto Volvo a trazione tutta elettrica interamente progettata, sviluppata e costruita in Svezia. L’EX60 si basa sulla piattaforma SPA3, una nuova architettura di prodotto scalabile specifica per la tecnologia elettrica.

Cos’è l’innovazione? La risposta dei vincitori dei Vaielettrico Awards 2026 e guarda il VIDEO