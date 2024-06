Novità positive nelle ricariche: 3 segnalazioni

Novità positive nelle ricariche: dopo tanti malfunzionamenti, arrivano tre segnalazioni positive da altrettanti lettori, che ci piace registrare. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Novità positive: finalmente le pensiline nelle colonnine in autostrada (1)

“V orrei condividere con voi le fotografie delle pensiline sulle colonnine Free to X...Finalmente un pò d’ombra!!!! Ogni tanto ‘na gioia 😂. Qui siamo in autostrada A27, nelle aree di servizio Sile Ovest ed Est. Cordialmente “ . Matteo Agostini

Il distributore con ricarica e bar: perché non lo fanno ovunque? (2)

“Questo è il distributore ENI con annessa colonnina di ricarica in via Mons. Nogara a Udine. E c’è pure il bar... Perché non si può fare da tutte le parti? Le cose troppo facili non le vogliamo? Saluti“. Enrico Ambrosini

Novità positive: le ricariche negli uffici postali, come funzionano? (3)

“A Vigarano Mainarda (Ferrara) stanno montando queste colonnine in occasione del rifacimento della agenzia postale. Sulla colonnina c’è il lettore con Cip wireless per le carte. All’interno non avevano notizie di come funzionerà. Non avevo notizie di questa iniziativa. Ho un’auto elettrica e volevo sapere se voi siete aggiornati. Grazie “ . Giambattista Faccani

Si parla solo delle magagne, ma ci sono i miglioramenti…

Risposta. In genere si segnala quel che non funziona e non a caso riceviamo soprattutto mail per colonnine mai attivate o fuori servizio. Ma in realtà su molti fronti le cose continuano a migliorare e queste tre mail ne sono testimonianza. Free to X (ma anche Atlante ed altri), nella sua seconda fase di installazioni sta effettivamente posizionando stazioni coperte. Il che è un grande vantaggio, soprattutto in condizioni di tempo estreme, anche per velocizzare le operazioni. Così come aumentano le stazioni di servizio con ricarica e bar-ristoranti in cui attendere che la batteria si riempia.

In arrivo 5.000 “colonnine postali”

Quanto alle colonnine nelle stazioni postali, ci informeremo per capire come funzioneranno nella realtà e con quali tariffe. Si tratta comunque delle prime installazioni del Progetto Polis, approvato l’anno scorso e cofinanziato dal Pnrr. Prevede il rinnovo di 7.000 uffici postali in altrettanti Comuni con meno di 15.000 abitanti, considerati sfavoriti. Le Poste doteranno gli uffici di fotovoltaico ampliandone le funzionalità grazie al potenziamento digitale.

Verranno infine installate 5.000 colonnine di ricarica pubblica nei parcheggi degli uffici. Installazione e gestione sono stati assegnati con 8 bandi su altrettanti lotti. Il valore totale è di 70 milioni di euro.

