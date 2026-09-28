

















Solcare lo specchio d’acqua avvolti unicamente dal suono delle onde e della natura, lasciandosi alle spalle il rumore sordo e le odiose scie di carburante dei vecchi motori termici. La transizione ecologica ha preso il largo e sta rivoluzionando la navigazione su laghi, mari e canali urbani. La categoria “Novità nautica elettrica” dei Vaielettrico Awards valorizza i progetti più straordinari del settore nautico. Dai fuoribordo compatti alle moto d’acqua ad alte prestazioni, fino agli yacht da sogno e ai taxi tradizionali riprogettati in chiave sostenibile.

Di seguito vi presentiamo tutti i progetti candidati, espressione di approcci diversi alla nautica elettrica.

Boatee Smart 1.3

Boatee Smart 1.3 è un fuoribordo elettrico Made in Italy progettato per piccole imbarcazioni come tender, barche a vela e natanti da diporto. Il motore brushless da 1.300 W pesa meno di 6 kg ed è pensato per essere facilmente trasportato e installato. L’interfaccia digitale touchscreen permette di controllare i principali parametri della navigazione, mentre la propulsione elettrica garantisce un’esperienza silenziosa e senza emissioni durante l’utilizzo. Compattezza, semplicità e tecnologia si uniscono così in una soluzione pensata per rendere più accessibile la nautica elettrica, anche nelle aree dove l’utilizzo dei motori termici è limitato.

E-Boating

Lakenergy propone un modello di e-Boat as a Service che permette di utilizzare una barca, in modo più semplice, senza doverla acquistare e gestire direttamente.

Il progetto combina imbarcazioni elettriche, sharing e servizi digitali in un unico ecosistema, permettendo agli utenti di accedere alla navigazione senza occuparsi direttamente di acquisto, manutenzione e gestione della barca.

La piattaforma web integra flotta, prenotazioni, documentazione e informazioni sul territorio. Il modello si rivolge anche a hotel, resort e operatori turistici, che possono offrire esperienze nautiche sostenibili ai propri clienti senza dover gestire direttamente tutti gli aspetti operativi.

Electric Elegance

Electric Elegance è un motor yacht completamente elettrico sviluppato dalla collaborazione tra Jean-Jacques Coste ed EE38 Creative. Il progetto combina linee classiche e un sistema di propulsione elettrica progettato su misura, con due motori da 260 kW, batterie allo stato solido da 450 kWh e propulsione a jet Sealence. L’imbarcazione raggiunge una velocità di crociera di 20 nodi e una velocità massima di 40 nodi. La struttura in fibra di carbonio e l’attenzione a prestazioni, sicurezza e silenziosità completano una proposta che interpreta in chiave elettrica il concetto di motor yacht.

Lucietta

Lucietta è una barca elettrica progettata per la navigazione in Laguna e ispirata alle linee dei tradizionali taxi veneziani. Realizzata dal Cantiere Motonautico Serenella con design di Nauta Yachts, combina tradizione artigiana e tecnologia elettrica, con materiali legati al territorio come il vetro rigenerato delle vetrerie di Murano. Completamente aperta e con spazio per fino a 14 passeggeri, è equipaggiata con un motore full electric da 200 kW e una batteria da 180 kWh. Può raggiungere 28-30 nodi e, alle velocità regolamentari veneziane, è progettata per coprire un’intera giornata lavorativa.

Taiga Orca

Taiga Orca è una moto d’acqua 100% elettrica ad alte prestazioni sviluppata in Canada. La propulsione elettrica offre una risposta immediata e un’autonomia dichiarata di circa due ore, mentre la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW con standard CCS Combo 2, che permette di ridurre i tempi di fermo. L’assenza di emissioni allo scarico e il funzionamento silenzioso distinguono il progetto dalle tradizionali moto d’acqua a benzina. La soluzione è pensata anche per contesti ambientali sensibili, dove la riduzione dell’impatto acustico e atmosferico può contribuire a una navigazione più rispettosa degli ecosistemi.

Arcistratega

Arcistratega è un gommone elettrico ad alte prestazioni sviluppato da AS Labruna sulla piattaforma Python 33. Il progetto integra propulsione elettrica, sistemi per l’autonomia energetica, digitalizzazione e soluzioni dedicate all’accessibilità. Due motori fuoribordo elettrici da 300 CV permettono di raggiungere 40 nodi, mentre batterie ad alta capacità, pannelli solari e fuel cell a metanolo contribuiscono all’alimentazione dell’imbarcazione e dei servizi di bordo. Il sistema proprietario Sea 4.0 monitora i principali parametri in tempo reale. A queste soluzioni si aggiungono interventi pensati per facilitare l’accesso e la permanenza a bordo delle persone con disabilità motorie.

I sei progetti candidati mostrano quanto sia ampia l’evoluzione della nautica elettrica: dai piccoli fuoribordo alle barche per il trasporto passeggeri, dai servizi di e-boating agli yacht e alle moto d’acqua ad alte prestazioni. Soluzioni diverse, accomunate dalla ricerca di una navigazione più silenziosa, efficiente e sostenibile.

Saranno ora i componenti della giuria a valutarli secondo criteri di accessibilità, innovazione, impatto ambientale, esperienza d’uso e impatto sul mercato e sul sistema. Tuttavia, anche la community di Vaielettrico avrà un ruolo da protagonista: attraverso il voto potrà scegliere il progetto preferito per il Community Award. Scoprite i candidati, approfondite le loro soluzioni e partecipate al voto.

I vincitori saranno premiati il 14 ottobre 2026 a Milano, all’Auditorium San Fedele.