

















Piegare in curva col vento in faccia, sgusciare con agilità nel traffico cittadino e godersi la strada in totale silenzio: muoversi su due ruote elettriche è un’esperienza unica, capace di unire la passione per la guida alla sostenibilità. Che si tratti di commuting urbano o di logistica dell’ultimo miglio, il mondo delle due e tre ruote sta vivendo una straordinaria stagione d’innovazione. La categoria “Novità moto e scooter elettrici” dei Vaielettrico Awards celebra i modelli che combinano sicurezza, batterie estraibili e connettività smart.

Di seguito vi presentiamo tutti i progetti candidati.

NQiX di NIU Technologies Italy S.r.l.

NIU NQiX è la nuova generazione di scooter elettrici smart progettata per la mobilità urbana, con una gamma composta dai diversi modelli. Le batterie removibili permettono di ricaricare il veicolo anche a casa, mentre l’app NIU e il sistema Link Crown integrano funzioni di controllo, personalizzazione e gestione dello scooter. La NQiX 500 raggiunge una potenza massima di 9,9 kW e una velocità di 100 km/h, con un’autonomia dichiarata fino a 130 km nella configurazione MY26 a tre batterie. Sui modelli superiori sono presenti anche sistemi di sicurezza come ABS e controllo di trazione, completando una proposta che unisce tecnologia e praticità quotidiana.

eSpro3 di Askoll EVA S.p.A.

Askoll eSpro3 è un veicolo elettrico a tre ruote pensato per la mobilità professionale urbana e suburbana, in particolare per flotte, delivery e servizi logistici. Il progetto integra veicolo, batterie estraibili e infrastruttura di ricarica dedicata. Il sistema Dual Motor proprietario da 8,2 kW, insieme alle quattro batterie con autonomia fino a 120 km, permette di mantenere la continuità operativa anche a pieno carico. Il sistema basculante brevettato favorisce invece agilità e sicurezza negli spostamenti. Una soluzione progettata per rispondere alle esigenze dell’ultimo miglio, riducendo i tempi di fermo e contribuendo a contenere i costi di gestione delle flotte.

S02 di Silence Italia S.r.l.

Silence S02 è uno scooter 100% elettrico pensato per il commuting urbano sostenibile, disponibile in due versioni. Il modello integra una batteria da 5,6 kWh estraibile e dotata di ruote, che può essere trasportata come un trolley e ricaricata anche a casa o in ufficio. In alternativa, la batteria può essere sostituita in circa 30 secondi presso le Battery Station della rete Acciona. Lo scooter è inoltre connesso tramite SIM e app My Silence, che permette di controllare da remoto diverse funzioni, tra cui geolocalizzazione e stato di carica. Una soluzione pensata per rendere più semplice e flessibile l’utilizzo quotidiano della mobilità elettrica.

Dagli scooter urbani connessi ai veicoli a tre ruote per il delivery professionale, fino ai sistemi con batterie estraibili e intercambiabili: tutte le soluzioni candidate puntano a rendere la mobilità elettrica a due ruote sempre più accessibile e pronta all’uso.

Saranno ora i componenti della giuria a valutarli secondo i diversi criteri. Ma anche la community di Vaielettrico avrà un ruolo da protagonista: attraverso il voto potrà scegliere il progetto preferito per il Community Award. Scoprite i candidati, approfondite le loro soluzioni e partecipate al voto.

I vincitori saranno premiati il 14 ottobre 2026 a Milano, all’Auditorium San Fedele.