Novità in arrivo: Spring 2°generazione e Raval Edge Plus

A poche settimane dal lancio, la Cupra presenta già una nuova versione della piccola Raval. Si chiama Edge Plus, con motore da 155 kW (211 CV) e batteria da 52 kWh , per un’autonomia WLTP compresa tra 413 e 446 km. Consumi tra 13,6 e 14,8 kWh/100 km. La Raval Edge Plus è proposta con colore Plasma iridescente , abbinato ai cerchi in lega da 19” Vandal Copper e ai vetri posteriori oscurati. Prezzo 31.950 euro chiavi in mano. “La Raval ha riscosso fin da subito grande interesse e apprezzamento.È una vettura che interpreta al meglio l’autentico spirito Cupra : un concentrato di design, tecnologia e prestazioni dinamiche in appena 4 metri”, spiega Pierantonio Vianello, capo del marchio spagnolo per l’Italia.

– Q&A

D. La nuova Spring sarà l’auto elettrica meno costosa?

R. Non conosciamo ancora il prezzo di partenza, che dovrebbe oscillare tra 15 e 16 mila euro. Sullo stesso piano della Leapmotor T03, di cui pure sta uscendo (in Cina, per ora) la nuova versione.

D. Che autonomia avrà?

R. Secondo le prime indiscrezioni dovremmo essere vicini ai 300 km, contro i 225 della versione-base attuale (foto a fianco).