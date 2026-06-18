Novità in arrivo: Spring 2°generazione e Raval Edge Plus

Novità in arrivo: Dacia annuncia il prossimo debutto della Spring 2° generazione, mentre Cupra svela la Raval in versione Edge Plus, a 31.950 euro.
Novità in arrivo: piccola Dacia tutta nuova
Il marchio rumeno di Renault Group ha rilasciato una foto (sopra) di un dettaglio della sua nuova citycar primo-prezzo (la versione attuale è in offerta da 15.650 euro). Resta immutato solo il nome, perché si tratta di un modello completamente rivisto, costruito non più in Cina, ma in Europa. La nuova versione arriva a 5 anni dal lancio della prima Spring, già scelta da quasi 210.000 clienti. Anche la Spring 2 resterà nel ristretto club delle elettriche primo-prezzo, ben al di sotto della soglia dei 20 mila euro. Per ora le notizie sono poche: la marca rumena parla di “quattro posti reali e un vero bagagliaio”. Promettendo di “continuare a perseguire un obiettivo chiaro: aprire la strada a veicoli elettrici accessibili a tutti”. Nei primi 5 mesi del 2026 la Spring si è piazzata al terzo posto tra le elettriche più endute in Italia, con 3.498 immatricolazioni, circa 700 pezzi al mese.
Raval nuova versione a 31.950 euro, con batteria 52 kWh
A poche settimane dal lancio, la Cupra presenta già una nuova versione della piccola Raval. Si chiama Edge Plus, con motore da 155 kW (211 CV) e batteria da 52 kWh , per un’autonomia WLTP compresa tra 413 e 446 km. Consumi tra 13,6 e 14,8 kWh/100 km. La Raval Edge Plus è proposta con colore Plasma iridescente , abbinato ai cerchi in lega da 19” Vandal Copper e ai vetri posteriori oscurati. Prezzo 31.950 euro chiavi in mano. “La Raval ha riscosso fin da subito grande interesse e apprezzamento.È una vettura che interpreta al meglio l’autentico spirito Cupra : un concentrato di design, tecnologia e prestazioni dinamiche in appena 4 metri”, spiega Pierantonio Vianello, capo del marchio spagnolo per l’Italia.
– Q&A
D. La nuova Spring sarà l’auto elettrica meno costosa?
R. Non conosciamo ancora il prezzo di partenza, che dovrebbe oscillare tra 15 e 16 mila euro. Sullo stesso piano della Leapmotor T03, di cui pure sta uscendo (in Cina, per ora) la nuova versione.
D. Che autonomia avrà?
R. Secondo le prime indiscrezioni dovremmo essere vicini ai 300 km, contro i 225 della versione-base attuale (foto a fianco).
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