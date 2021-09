Novità elettriche: la Cupra UrbanRebel e la prima DS

Novità elettriche: con il ritorno dei Saloni dell’auto (Monaco aprirà a giorni) le Case ricominciano a scoprire le carte. A iniziare da Cupra (VW) e DS (Stellantis).

Novità elettriche: la UrbanRebel anticipa le citycar VW

UrbanRebel. Ma le linee anticipano quel che sarà il piccolo crossover elettrico che la Casa spagnola del Gruppo Volkswagen lancerà sul mercato nel 2025. È il primo assaggio di quella che sarà una nuova linea di vetture a batterie del colosso tedesco. Il progetto UrbanRebel nasce infatti sulla piattaforma MEB Entry, che sarà la base di una gamma di citycar che usciranno con tutti i marchi generalisti del Gruppo VW. Skoda in primis, con la Elroq. “Si tratta di un progetto strategico, per la nostra azienda anche per tutto il Gruppo Volkswagen”, spiega Wayne Griffiths, numero uno di Seat e di Cupra. “Il nostro obiettivo è produrre più di 500.000 elettriche urbane all’anno a Martorell, in Catalogna, per diversi marchi del gruppo”. In pratica la UrbanRebel è solo un antipasto (sportivo) di quella che sarà la gamma di utilitarie elettriche VW. Con l’obiettivo, di qui a quattro anni al più tardi, di farle costare come una citycar a benzina. Per ora si tratta di un concept, denominatoMa le linee anticipano quel che sarà il piccolo crossover elettrico che la Casa spagnola deln lancerà sul mercato nel 2025. È il primo assaggio di quella che sarà una nuova linea di vetture a batterie del colosso tedesco. Il progetto UrbanRebel nasce infatti sullache sarà la base di una gamma di citycar che usciranno con tutti i marchi generalisti del Gruppo VW.spiega, numero uno die di Cupra.In pratica la UrbanRebel è solo un antipasto (sportivo) di quella che sarà la gamma di utilitarie elettriche VW. Con l’obiettivo, di qui a quattro anni al più tardi, di

DS prepara due modelli: uno avrà autonomia 700 km

Molto più ravvicinata nel tempo l’uscita delle due novità proposte da DS Automobiles, marchio del Gruppo Stellantis destinato a diventare solo-elettrico dal 2024. Proprio tra tre anni è prevista l’uscita della versione solo a batterie della DS 4, ora disponibile solo come ibrida plug-in. Ma l’EV più attesa di DS è un nuovo modello ancora senza nome che dovrebbe offrire un’autonomia fino a 700 km. Basato sulla piattaforma STLA Medium e con una batteria di nuova generazione che in teoria potrete arrivare fino a 104 kWh. È probabile che con questa base tecnica la nuova DS possa ricaricare a 800 volt, potenza che finora è disponibile solo sulle Porsche e le Hyundai. La STLA Medium può ospitare infatti sia l’EDM2 che l’EDM3 (Electric Drive Module). L’EDM2 (da 125 a 180 kW) è un’unità a soli 400 volt, mentre l’EDM3 (da 150 a 330 kW) è disponibile opzionalmente come unità da 800 volt. Altre info qui.