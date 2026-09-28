

















Guardare un’auto elettrica oggi significa osservare l’evoluzione stessa dell’ingegneria, dove la potenza incontra la massima efficienza aerodinamica e il design sposa l’intelligenza digitale. Ma quali sono i modelli capaci di tracciare davvero la strada di domani? La categoria “Novità auto elettrica dell’anno” dei Vaielettrico Awards nasce per celebrare i veicoli che ridefiniscono gli standard del settore, armonizzando autonomia, prestazioni da brivido, architetture a 800 V e fruibilità quotidiana. Progetti capaci di conquistare il cuore degli appassionati e guidare il mercato verso una nuova era di guida a zero emissioni.

Di seguito vi presentiamo il progetto candidato.

Polestar 5 di Polestar Automotive Italy Srl

Polestar 5 è una Gran Turismo elettrica ad alte prestazioni, progettata e sviluppata internamente come espressione del marchio nella sua forma più pura. La carrozzeria in alluminio e il telaio avanzato sono pensati per combinare dinamiche di guida sportive e comfort, mentre la batteria a 800 V e il sistema a doppio motore offrono prestazioni elevate e un’autonomia fino a 678 km WLTP. La silhouette aerodinamica, con frontale basso, tetto filante e postura ampia, completa un progetto orientato alla guida e ai lunghi viaggi.

T03 di Leapmotor

Leapmotor T03 è una city car elettrica lunga 3,62 metri, pensata per la mobilità urbana con batteria da 37,3 kWh, motore da 70 kW e 265 km di autonomia WLTP. Compatta nelle dimensioni, offre un equipaggiamento completo, tra touchscreen da 10,1 pollici, connettività tramite app, aggiornamenti OTA, sistemi ADAS e tetto panoramico. La ricarica rapida DC dal 30 all’80% richiede circa 36 minuti. Nel marzo 2026 è stata l’auto elettrica più venduta in Italia.

Dolphin Surf di BYD

BYD Dolphin Surf è una city car elettrica lunga 3,99 metri, sviluppata sulla e-Platform 3.0 e dotata di Blade Battery LFP da 30 o 43,2 kWh. Offre fino a 322 km di autonomia WLTP e 507 km nel ciclo urbano, con motorizzazioni fino a 115 kW. Il progetto abbina compattezza e abitabilità a dotazioni come ricarica rapida fino a 85 kW, Vehicle-to-Load, touchscreen rotante da 10,1 pollici e sistemi ADAS. Nel 2025 ha conquistato il titolo di World Urban Car.

Twingo E-Tech Electric di Renault

Renault Twingo E-Tech Electric torna in versione 100% elettrica con 3,79 metri di lunghezza, 5 porte e una batteria LFP da 27,5 kWh, per un’autonomia fino a 263 km WLTP. Pensata per la mobilità urbana, offre sedili posteriori scorrevoli e un bagagliaio da 305 a oltre 1.000 litri. Completano la dotazione il sistema openR link con touchscreen da 10,1 pollici, fino a 24 ADAS e, con il pacchetto Advanced Charge, ricarica DC e funzione V2L. Il prezzo parte da meno di 20.000 euro.

Volvo EX60 L aVolvo EX60 è un SUV medio 100% elettrico con architettura a 800V, disponibile con batterie fino a 117 kWh e un’autonomia che raggiunge 810 km WLTP. La ricarica DC fino a 400 kW consente di passare dal 10 all’80% in 16-19 minuti, mentre la ricarica AC trifase da 22 kW è di serie. Le tre versioni arrivano fino a 680 CV. A bordo spiccano Google Gemini, V2L e V2H e la prima cintura di sicurezza multi-adattiva al mondo. Volkswagen ID.Polo La Volkswagen ID.Polo è la versione 100% elettrica della compatta di Wolfsburg, lunga 4,05 metri e sviluppata sulla piattaforma MEB+ a trazione anteriore. Disponibile con batterie LFP da 37 kWh o NMC da 52 kWh, offre fino a 455 km di autonomia WLTP e ricarica DC fino a 105 kW. Con 441 litri di bagagliaio e un prezzo d’attacco di 24.900 euro, abbina abitabilità, tecnologia e accessibilità, puntando a rendere l’elettrico più competitivo nel segmento B.

I progetti candidati interpretano in modi diversi l’idea di auto elettrica capace di rendere la mobilità più accessibile, unendo dimensioni, autonomia, tecnologia e attenzione all’impatto ambientale.

Sarà ora la commissione a valutare i candidati secondo i criteri di accessibilità, innovazione, impatto ambientale, esperienza d’uso e impatto sul mercato e sul sistema. Anche la community di Vaielettrico avrà un ruolo: attraverso il voto potrà scegliere il proprio progetto preferito per il Community Award.

I vincitori saranno premiati il 14 ottobre 2026 a Milano, all’Auditorium San Fedele.