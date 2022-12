Novità 2023: la piccola Volvo, Ford e Opel

Novità 2023: iniziamo una serie di articoli sulle elettriche in arrivo con tre marchi che propongono auto di grande interesse: Volvo, Ford e Opel.

Novità 2023: Volvo primo prezzo per i più giovani

Tra le novità più attese c’è la piccola Volvo, un mini-Suv dal prezzo decisamente più contenuto rispetto alla gamma attuale della marca svedese. Il n.1 Jim Rowan parla di “una city car rivolta a una fascia demografica più giovane, che può fare una sorta di abbonamento e farne la sua prima Volvo”. Quindi: verosimilmente un modello di rottura anche nelle tecniche di vendita, non più legate all’acquisto. “Se riusciamo a farli entrare come proprietari di Volvo per la prima volta, allora possiamo provare a mantenerli come clienti quando poi si sposano e mettono su famiglia“, spiega ancora il top manager. Il nuovo modello dovrebbe chiamarsi XC 30. E nascerà sulla base tecnica Sustainable Experience Architecture (SEA), che la stessa Volvo ha sviluppato con la Casa madre, il gruppo cinese Zhejiang Geely Holding. Dovrebbe utilizzare batterie LFP (Litio Ferro Fosfato) fornite da CATL, più economiche degli accumulatori agli ioni di litio, i più diffusi. La stessa scelta fatta da Tesla per le versioni meno costose dei suoi modelli.

Novità 2023: la prima Ford EV costruita in Europa, un crossover

Arriva anche la Ford con la prima elettrica costruita in Germania sulla base tecnica fornita dal gruppo Volkswagen, la MEB, la stessa usata da ID.3 e ID.4. Martin Sander, general manager di Ford Model e Europe, ha scoperto solo un dettaglio dell’anteriore del crossover costruito a Colonia, che verrà svelato in primavera e dovrebbe avere appunto la taglia della ID.4. Sarà la seconda Ford a batterie in vendita in Europa (veicoli commerciali a parte), dopo la buona accoglienza avuta dalla Mustang Mach-E, soprattutto nei mercati del Nord. In Italia nel 2022 se ne sono vendute in media una cinquantina al mese, in tutto 613 nel periodo gennaio-novembre.

La nuova Astra con autonomia fino a 416 km

Arriva la nuova Opel Astra, per la prima volta anche elettrica, sia in versione berlina che station wagon. Motore da 115 kW/156 CV e 270 Nm metri di coppia massima, velocità di punta 170 km/h, con tre modalità di guida: Eco, Normal e Sport. Batteria da 54 kWh, con 102 celle alloggiate in 17 moduli e autonomia fino a 416 km. Con consumi contenuti: la Casa del gruppo Stellantis annuncia 12,7 kWh/ 100km, che diventano 14,9 kWh guidando come prescritto nel ciclo WLTP. Se prendiamo a riferimento questo secondo dato, parliamo di 6,71 km con un kWh di energia. Quanto ai tempi di ricarica, la nuova Astra potrà utilizzare stazioni rapide fino a 100 kW in corrente continua. Per i rifornimenti in AC la nuova Opel è invece dotata di serie del caricatore di bordo trifase da 11 kW, da collegare anche alla wallbox domestica.

