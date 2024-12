Novembre elettrico 2024: sorpresa Spring

Novembre elettrico 2024: a sorpresa la Dacia Spring è la più venduta, con oltre 1.500 immatricolazioni. La quota di mercato EV nel complesso risale al 5,3%.

Novembre elettrico 2024: Tesla in 2° e 5° posizione

Un altro mese negativo per le vendite di auto in Italia: il mercato nel complesso fa -13,4%. E non si salva neanche l’elettrico, che vede le immatricolazioni calare dalle 7.954 macchine del novembre 2023 a 6.613. Exploit della Dacia Spring, una delle EV più economiche in assoluto (è in promozione a 14.900 euro), con 1.506 unità vendute nel mese. Probabile abbia pesato qualche grosso ordine e anche il probabile aumento dei prezzi nel 2025 per i dazi imposti dalla UE sulle auto made in Cina. La Tesla perde così la leadership: la Model Y è seconda con solo 552 immatricolazioni, la Model 3 è 5° con 228. Al terzo posto la solita Volvo EX30, altra auto made in Cina e quindi a rischio rincari nelle prossime settimane. Continua il momento no della Fiat 500e, in 6° posizione con 195 auto vendute. Poco più di un’auto di ben alto prezzo come la Porsche Macan (133), che conferma così l’ottima accoglienza avuta anche in Italia.

Volano le vendite di auto ibride, zero per il metano

A farla da padrone nel mercato italiano dell’auto sono ancora le auto ibride, salite al 42,6% in novembre. Ma, come al solito, si tratta più di mild hybrid con scarso apporto dell’elettrico (28,5%) che di full hybrid (14,1%). In calo le vendite di auto diesel, che ormai valgono solo il 12,6% del totale. E anche i veicoli a benzina perdono quota, scivolando al 27,4%. Male anche le vendite di auto a GPL, che ora valgono il 9,0% del totale, e di ibride plug-in, scese al 3,1%. Ma il dato più clamoroso riguarda le auto a metano: in novembre non ne è stata immatricolata neppure una, epilogo di una crisi che durava ormai da molti mesi.

Novembre elettrico 2024: la R5 balza in testa in Francia

In Francia exploit della nuova Renault 5 che, nel secondo mesi di consegne, balza in testa alla classifica delle elettriche più vendute. Le immatricolazioni in novembre sono state 3.303, più della Tesla Model Y (3.159 unità) e della Citroen e-C3 (1.232). Completano la Top 5 avec un’altra Renault, la Scénic E-Tech, con 1.066 unità, e la Peugeot e-208, a lungo leader nel mercato transalpino e ora ferma a 879 auto consegnate. Nel complesso novembre non è stato un buon mese per le vendite di auto in Francia. Il mercato (tutte le motorizzazioni) ha perso il 12,7 %, con 133.324 auto immatricolate. L’elettrico ha fatto ancora peggio, con una flessione del 24,4% e 23.256 auto vendute.

