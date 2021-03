Novartis si allea con Enel X per elettrificare le auto

Novartis si allea con Enel X per promuovere la diffusione della mobilità elettrica all’interno della società farmaceutica. Previste diverse soluzioni.

Novartis: auto e ricariche elettriche, anche ai dipendenti

All’interno dell’accordo rientrano l’elettrificazione della flotta aziendale, soluzioni integrate per la ricarica e una piattaforma di monitoraggio dei caricatori installati. Enel X (qui il sito) si occuperà dell’elettrificazione della nuova sede di Milano di Novartis in costruzione a Piazza Gae Aulenti e delle altre sedi italiane dell’azienda. Installando le stazioni di ricarica pubblica JuicePole per la ricarica della flotta aziendale. I collaboratori Novartis, inoltre, usufruiranno di una soluzione integrata all inclusive. Il pacchetto comprende la dotazione di un veicolo elettrico o ibrido e l’installazione della JuiceBox domestica nel garage della propria abitazione. Oltre alla possibilità di accedere ad un’ampia rete di ricarica con una app in Italia e in Europa.

Raggi di Enel X: “Elettrifichiamo le nuove sedi”

“Metteremo a disposizione del partner le nostre soluzioni avanzate di mobilità elettrica che serviranno per elettrificare le nuove sedi e la flotta di veicoli ibridi e full electric Novartis“, ha spiegato Augusto Raggi, Responsabile di Enel X Italia. “Con l’elettrificazione del nostro parco auto contribuiremo in modo significativo a raggiungere quella carbon neutrality che il gruppo Novartis si è posta come traguardo per il 2025. E dimostriamo in modo concreto che vogliamo essere protagonisti del grande processo di rinnovamento, verso un futuro ecologicamente sostenibile, in cui è impegnata oggi l’Italia“, ha aggiunto Pasquale Frega, l’amministratore delegato di Novartis in Italia.

