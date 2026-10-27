Notizie della Citroen 2Cv? Quando arriva e a quanto?

Notizie della Citroen 2Cv? Quando arriva e a che prezzo? Marco, un lettore, è innamorato del progetto e non vede l’ora di acquistare. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Notizie della Citroen 2Cv? Sapete dirmi quanto costerà?
“Ci sono notizie della Citroen 2CV? Ne ho viste alcune foto un paio di settimane fa, ma non riesco a trovare altre notizie. Sono innamorato dell’originale e aspetto questo modello mitico per fare il salto all’elettrico. Sapete dirmi quando sarà in vendita o comunque quando la si potrà prenotare? Ed è vero che il prezzo sarà di 15 mila euro? Grazie fin d’ora per tutte le informazioni che mi potrete dare e complimenti per il vostro sito”. Marco Bassi
Prezzo confermato a 15 mila euro, arrivo nel 2028
Risposta. Quel che sappiamo è che la 2Cv è già l’attrazione di ogni evento che Citroen organizza in giro per il mondo. Qualche giorno fa è comparsa a un meeting organizzato a Parigi dalla Casa del Gruppo Stellantis, con 450 agenti. Ed era in un inedito colore verde, diverso quindi dall’arancione con cui si era vista al recente Salone dell’auto nella capitale francese. Quel che si sa è che uscirà nel 2028, ma probabilmente sarà prenotabile on-line già a fine 2027. E che il prezzo è confermato a 15 mila euro. La produzione avverrà quasi sicuramente nello stabilimento Stellantis di Pomigliano, vicino a Napoli. Lunghezza 376 cm, ovvero 11 cm in più della Fiat Panda. Peso: una tonnellata. L’autonomia, infine, dovrebbe avvicinarsi ai 300 km. Nel presentarla il capo della Citroen, Xavier Chardon (foto sopra), ha usato queste parole: “Un’icona? Assolutamente. Nostalgia? Non per noi. La 2CV non è mai stata solo un’auto. Era un’idea audace. Rendere la mobilità accessibile a tutti. E oggi, questa idea è più attuale che mai. Stesso spirito. Nuova generazione”. Tra poco più di un anno sapremo se queste promesse sono state mantenute.
– Leggi anche: risparmi 850 euro l’anno se passi all’auto elettrica