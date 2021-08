Nostalgia dell’odore di benzina? Ci pensa Ford Mach-E GT

Non c’è niente da fare, nonostante il pianeta sia letteralmente in fiamme, anche chi obtorto collo sceglie di passare a un’auto elettrica ammette di sentire un po’ di nostalgia per l’odore di benzina.

Secondo Ford sono addirittura il 70%, tra gli automobilisti elettrici, coloro che sentono la mancanza della pompa di benzina. Ma ecco la trovata: Ford lancia il profumo Mach-E GT, che ricorda la fragranza dell’amata benzina (che tra l’altro non è che faccia proprio bene alla salute).

Compri un’auto elettrica e ogni tanto dai una sniffatina per sentirti a casa. Un po’ come gli astronauti su marte che si portano i semi, l’acqua e l’ossigeno dalla terra.

A dire il vero il profumo non sarà destinato alla vendita, ma solo alla promozione della nuova Mustang elettrica. Ci sembra anche di cogliere l’ironia della casa in questa divertente iniziativa. Ma la domanda viene spontanea: davvero oltre al rombo del motore sentiamo la mancanza dell’odore di benzina, della pompa, del grasso e dello sporco?

L’uomo, lo sappiamo, è molto abitudinario, anche nei profumi. E per fortuna che lo switch verso l’elettrico, incentivato se non obbligato da parte di molti governi occidentali, è trendy. Per fortuna guidare un’auto elettrica è divertente. Si accelera e si va veloci più che con un’auto tradizionale. Se no qui andava a finire che avremmo svuotato i pozzi, in barba al clima, e una volta esauriti ci saremmo consolati col profumo di Ford.

Le abitudini a volte, quando non sono sane, meglio abbandonarle. Che ne dite?

