Nostalgia canaglia: anche la Renault 4 rinasce elettrica?

Ci sarà anche il remake dell’auto ufficiale dei “figli dei fiori” tra i 7 modelli elettrici Renault annunciati da Luca De Meo per i prossimi quattro anni? Sarebbe un altro ritorno al futuro per l’industria francese dell’auto, dopo che i “cugini” di Citroen hanno resuscitato con motore a batterie la mitica Mehari. Senza troppo successo, peraltro. Ma De Meo ha un tocco magico in questo genere di operazioni: è l’uomo che in Fiat ha curato il rilancio della 500, ormai 24 anni orsono. Dimostrando di sapere bene che corde bisogna toccare quando si rispolvera in chiave moderna un’icona del passato. L’heritage della R4 è immenso: è stata la “protagonista” di un numero incredibile di film, anche recenti. È stata prodotta per ben 32 anni, dal 1961 al 1993, in oltre 8 milioni di esemplari. Assolvendo fin troppo bene alla missione per cui era stata concepita: offrire un’alternativa Renault a un’altra icona dell’auto come la Citroen 2 CV.

Come immaginare la R4 del nuovo secolo?

Le illustrazioni che pubblichiamo qui e sotto al titolo non provengono dalla Renault. Sono firmate da un disegnatore, David Obendorder, che con questi rendering 10 anni fa vinse un contest lanciato dalla Casa francese con la rivista Designboom. Il titolo (significativo) del concorso era “Renault 4 ever“. Sono simulazioni molto belle e ancora attuali, anche se di elettrico all’epoca si parlava solo. Non c’è la griglia del radiatore, per esempio, e le linee sono pulite, moderne, ma allo stesso tempo fedeli all’originale.

“Per primo feci una serie di sketches concepiti col cuore, tentando di riprodurre gli effetti che la Renault aveva fatto a me da bambino”, scrive Obendorder sul suo sito web. “In seguito questi sono i disegni con cui ho realizzato i principi della mia re-interpretazione“. Eh sì, nostalgia canaglia…