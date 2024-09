Record “mondiale” in Norvegia, le auto elettriche superano quelle a benzina

La Norvegia è diventato il primo paese a livello globale dove le auto elettriche immatricolate hanno superato le auto a benzina: il dato appena pubblicato dice che tra le vetture in circolazione, una su quattro ha il motore elettrico.

Doveva accadere, era solo questione di tempo. La Norvegia è destinata a diventare il primo paese al mondo dove le auto più diffuse hanno un motore elettrico. Nell’attesa, il Paese scandinavo ha battuto un nuovo record: su un totale di 2,8 milioni di veicoli immatricolati, 754.303 sono elettrici, pari al 26% del totale, contro i 753.905 a benzina.

Lo ha annunciato il Consiglio norvegese per l’informazione sul traffico stradale (Ofv). Le auto elettriche ora guardano al prossimo obiettivo: il sorpasso sui veicoli diesel, che costituiscono circa il 35% del totale. Nell’ultimo rilevazione, le nuove immatricolazioni della auto alimentata con il gasolio sono in ulteriore calo.

In Norvegia le auto elettriche sono a un passo da diventare il 100% delle nuove immatricolazioni

Come viene sempre messo in evidenza, la Norvegia rappresenta perfettamente il concetto di transizione: da un lato è uno dei maggiori produttori al mondo di gas e petrolio, dall’altro investe la maggior parte dei suoi guadagni nella transizione energetica.

Non per nulla si è posta l’obiettivo di vendere solo nuove auto a emissioni zero – in altre parole, auto elettriche, dato che l’idrogeno è molto marginale – a partire dal 2025, con dieci anni di anticipo rispetto all’Unione europea. Del resto, il risultato è ormai a un passo.

Ad agosto, grazie al record di vendite di Tesla Model Y, le auto completamente elettriche hanno raggiunto il 94,3% delle nuove immatricolazioni in Norvegia, un dato in totale controtendenza rispetto alla frenata riscontrata altrove in Europa.

“Ci siamo quasi”, ha dichiarato Christina Bu, segretario generale dell’Associazione norvegese dei veicoli elettrici. “Tutto ciò che resta da fare è che il governo faccia un piccolo sforzo in più nel progetto di bilancio 2025, resistendo alla tentazione di aumentare le tasse sui veicoli elettrici continuando ad aumentare le tasse sui veicoli a combustione interna”, ha osservato.

Per raggiungere l’obiettivo, il governo norvegese ha approvato un sistema fiscale estremamente favorevole alle auto elettriche, mentre sono pesantemente tassati sia i veicoli a combustione sia gli ibridi.

