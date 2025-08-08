Northvolt, la start up delle batterie europee finisce negli Stati Uniti

La start up svedese Northvolt, che doveva rappresentare la risposta europea allo strapotere della Cina nel settore delle batterie per auto è finita negli Stati Uniti. Il produttore statunitense di batterie Lyten ha annunciato di aver rilevato le principali attività di Northvolt in Svezia e Germania, rilevandole dalla procedura fallimentare. L’azienda, che avviato a fine 2024 le procedure fallimentari, ha cessato tutte le sue operazioni a fine giugno, licenziando il personale.

Il futuro della filiera europea delle batterie vive un passaggio cruciale. Come riportato da fonti industriali e confermato da comunicati ufficiali, il produttore statunitense Lyten ha siglato un accordo vincolante per acquisire gli asset residui dal fallimento Northvolt, storica promessa dell’industria europea dell’accumulo energetico. L’intesa comprende il cuore produttivo e tecnologico dell’azienda svedese: lo stabilimento Northvolt Ett e la sua espansione a Skellefteå, il centro R&S Northvolt Labs a Västerås e il progetto di gigafactory Northvolt Drei a Heide, in Germania. Inclusa anche la totalità della proprietà intellettuale e delle tecnologie sviluppate in questi anni.

Northvolt, un (possibile) colosso in saldo

Secondo stime citate da Electrek, il pacchetto varrebbe circa 5 miliardi di dollari. Oggi Northvolt lascia in eredità 16 GWh di capacità già operativa, oltre 15 GWh in costruzione e potenzialità di espansione oltre i 100 GWh. Il centro R&S di Västerås, considerato il più avanzato in Europa, sarà un tassello strategico per Lyten, che punta a riavviare la produzione già dal 2026 e a riconquistare clienti chiave come BMW, Volkswagen e Audi.

Per il gruppo americano non si tratta di una iperazione isolata: Lyten ha già acquisito asset come il sito Dwa in Polonia, la californiana Cuberg e un portafoglio di tecnologie BESS (Battery Energy Storage Systems). La strategia sembra chiara: costruire una piattaforma globale per la produzione e l’innovazione nelle batterie, anche esplorando nuove acquisizioni come la fabbrica canadese Northvolt in Québec.

Northvolt aveva ottenuto capitali pubblici (Bei e governo nazionali) ma anche privati Volkswagen e Goldman Sachs)

Fondata nel 2017, Northvolt era diventata il simbolo della strategia europea per un’industria delle batterie indipendente e competitiva. Partner della European Battery Alliance, aveva ottenuto sostegno massiccio da istituzioni e investitori: finanziamenti pubblici da BEI e governi nazionali, capitali privati da Volkswagen (21%) e Goldman Sachs (19%), oltre al più grande prestito green mai concesso in Europa — 5 miliardi di dollari.

L’obiettivo era ambizioso: conquistare il 25% del mercato europeo entro il 2030, costruendo gigafactory in Svezia, Germania e Canada e impianti di stoccaggio e riciclo in Polonia. Con 55 miliardi di dollari di ordini già firmati, il traguardo sembrava a portata di mano.

Poi, nel 2023, i primi segnali di crisi: lo stabilimento di Skellefteå ha prodotto meno dell’1% della sua capacità nominale, evidenziando una forte dipendenza da materiali e macchinari cinesi, oltre a problemi di know-how. Gli ordini sono stati cancellati, i finanziamenti si sono prosciugati e, nel novembre 2024, è arrivata la protezione dai creditori con il Chapter 11 negli Stati Uniti. E ora il nuovo rilancio, ma sotto bandiera americana

Per l’Unione europea una dura lezione, mentre ancora si fa fatica a vedere una nuova strategia nonostante le intenzioni del Clean Industrial Act presentato nel marzo scoro dalla Ue.