Northvolt in bancarotta, sfuma il sogno della batteria europea?

Con Northvolt in bancarotta si infrange il sogno di una grande azienda europea di batterie. In un lungo e amaro comunicato diffuso il 12 marzo di prima mattina la società svedese ha annunciato infatti che il ricorso all’amministrazione controllata, lo scorso novembre, non ha avuto successo e non ha potuto evitare il fallimento.

In fumo 15 miliardi di dollari di finanziamenti da Volkswagen e grandi investitori internazionali

Northvolt racchiudeva in sè gran parte delle speranze europee per raggiungere una futura indipendenza dalla Cina nel settore strategico delle batterie. Fondata nel 2016 da due ex dirigenti Tesla, Northvolt aveva attirato finanziamenti da tutto il mondo e sovvenzioni governative e da Bruxelles.

Avevano scommesso sulla start up scandinava Volkswagen e grandi nomi della finanza internazionale come Goldman Sachs e BlackRock. Tanto che nei sei anni di attività aveva raccolto capitali per 15 miliardi di dollari. Tutti andati in fumo in sei esercizi consecutivi chiusi in “profondo rosso”.

Per l’industria europea delle batterie “un giorno molto triste”

Ora gli asset saranno messi in vendita dal curatore fallimentare; in particolare la gigafactory di batterie ubicata a Skellefteåu, un centro di ricerca e sviluppo nel sud della Svezia, terreni e autorizzazioni per nuove fabbriche in Germania e Canada.

«È stato un po’ come un giro sulle montagne russe. È un giorno molto triste», ha dichiarato al Financial Times il presidente ad interim Tom Johnstone. Ha spiegato inoltre che l’azienda negli ultimi mesi ha aumentato la produzione fino a un milione di celle e migliorato l’efficienza della produzione tagliando anche i costi. Ma nonostante contatti con un centinaio di investitori non è riuscita a trovare un miliardo di dollari di finanziamenti a breve per garantire la continuità aziendale.

All’origine della bancarotta di Northvolt ci sarebbe il gigantismo del progetto (in tutto erano già pianificati investimenti per realizzare altri 5 impianti produttivi in Germania e Canada) a fronte di gestione approssimativa, processi inefficienti, innovazioni di prodotto e di processo non ancora sviluppate, eccessiva dipendenza dai macchinari cinesi.

Northvolt in bancarotta per i progetti faraonici e i flop produttivi. Il caso dellle forniture mancate a BMW

Si vocifera per esempio di avveniristiche macchine per il confezionamento delle celle ordinate a un’azienda italiana poi rivelatesi un flop e mai entrate in produzione. Anche per questo Northvolt non è stata in grado di onorare imponenti ordini di grandi clienti dell’automotive, che poi li hanno annullati. Fece scalpore, per esempio, il caso di BMW lo scorso anno.

Il Financial Times ha raccolto indiscrezioni da ambienti vicini al gruppo secondo cui gli asset di Northvolt potrebbero essere rilevati direttamente da Scania, suo principale cliente e dal maggior azionista Volkswagen. Il costruttore di camion potrebbe rilevare le attività nei sistemi di batterie industriali. Mentre VW, nel suo report annuale, ha cancellato il capitale proprio e i prestiti Northvolt, mettendo a bilancio una perdita di 661 milioni di euro.

Quel che resta all’Europa (e all’Italia) nelle batterie

Con il crack di Northvolt l’Europa rischia di restare ai margini delle tecnologia delle batterie, diventando al massimo una colonia dei produttori cinesi e coreani. CATL sta costruendo stabilimenti in Germania, Ungheria e Spagna (qui in joint venture con Stellantis). VW ha stretto una partnership con la cinese Gotion. Altre aziende europee che sviluppano batterie per EV sono in una fase ancora embrionale. Altre, come la norvegese Freyr, hanno abbandonato il settore delle batterie per occuparsi di rinnovabili.

In Italia sembra già sfumata la gigafactory di batterie Stellantis-Total a Termoli, è definitivamente naufragato il progetto Italvolt, è ancora in fase di realizzazione l’ampliamento in Campania della fabbrica da 8 GWh del gruppo Faam.

