Norauto si dà alle due ruote elettriche. A Rimini il terzo hub

Dopo le aperture di Mobility Lab nei centri Norauto di Torino e Milano, viene inaugurato a Rimini un nuovo spazio interamente dedicato alle due ruote. E non solo: installazione, manutenzione, riparazione, prova di prodotti, accessori e ricambi per la mobilità sostenibile.

Per incentivare la mobilità alternativa e sostenibile Norauto, gruppo specializzato nella vendita e installazione di accessori e ricambi per l’auto, propone un’ampia gamma di articoli, prodotti e ricambi per veicoli a due ruote. Biciclette a pedalata assistita, monopattini elettrici, segway e molto altro.

Il nuovo Norauto Mobility Lab Store di Rimini è nel centro storico, in Via Alessandro Gambalunga 47. Con questo format, Norauto «intende rispondere anche alle esigenze di assistenza e manutenzione dei consumatori che acquistano un prodotto di mobilità sostenibile e riscontrano difficoltà quando si presentano problemi o quando necessitano di manutenzione».

I Norauto Mobility Lab propongono un’ampia piattaforma di soluzioni e servizi per le due ruote elettriche grazie a tecnici e professionisti specializzati. I centri nascono infine con la garanzia di importanti partnership.

Norauto intende ampliare il numero dei suoi Mobility Lab in Italia. «Speriamo di poter replicare questo format anche in altre città d’Italia nei prossimi mesi» dichiara infatti Jean-Luc Dony, Amministratore Delegato di Norauto Italia.

Norauto è la multinazionale francese specializzata nella vendita e installazione di pneumatici, elettronica, accessori e ricambi auto. Conta su 500 centri nel mondo (39 in Italia) e su un fatturato di oltre 1.100 milioni di euro.

